Разумков разом з нардепами витратять на перельоти 20 млн грн з бюджету: розкрито закупівлі
Апарат Верховної Ради заплатить 19,7 млн грн авіаційному підприємству "Україна". На таку суму делегації нардепів на чолі зі спікером Дмитром Разумковим або його першим заступником Русланом Стефанчук зможуть літати у відрядження.
Про це йдеться в інформації системи "Державні закупівлі". "Послуги з організації і виконання авіаційних рейсів повітряними судами для забезпечення нерегулярних авіаперевезень офіційних делегацій на чолі з Головою Верховної Ради України або на чолі з Першим заступником Голови Верховної Ради України", – йдеться в документації.
За майже 20 млн грн парламентські делегації на чолі з Разумковим або його заступником літатимуть у відрядження по всьому світу. У 20 млн грн увійшли також витрати на утримання літаків, паливо, персонал.
Тендер виграло державне підприємство "Україна". Воно ж забезпечує перельоти президента України Володимира Зеленського, урядові делегації.
Всього держпідприємству "Україна" належать три літаки (Ан 73, Ан 148, А319) і один вертоліт Мі-8. Президент найчастіше пересувається на А319 – він призначений для тривалих польотів.
Всього держпідприємству "Україна", яке займається перельотами глави держави і офіційних делегацій, належать три літаки (Ан 73, Ан 148, А319) і один вертоліт Мі-8. Президент найчастіше пересувається на А319 – він призначений для тривалих польотів.
Airbus А319CJ вважається "елітним" транспортом. Його замовив ще президент Віктор Ющенко, а почав експлуатувати Віктор Янукович. Тоді у ЗМІ багато писали про транспорт, в якому є особистий кабінет, санвузол, спальня. У мережу потрапили фотографії тільки місць для делегації, їх опублікувала сама пресслужба відомства.
Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні на Міністерство аграрної політики і продовольства виділять 6,8 млрд грн. Гроші забрали у Мінекономіки і Мінекології, які також втратили повноваження регулювати політику в аграрній сфері.