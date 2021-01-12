Потрібно готуватися втратити всі свої заощадження – фіннагляд США про криптовалюти

Інвестори, які вклали свої кошти в криптовалюту або пов'язані з ними продукти, повинні бути готові в будь-який момент втратити всі свої гроші.

Про це йдеться в попередженні на офіційному сайті Управління фінансового нагляду США (FCA). "Інвестування в криптоактиви або пов'язані з ними інвестиції і кредитування зазвичай пов'язані з дуже високими ризиками відносно грошей інвесторів. Якщо споживачі вкладають кошти в ці типи продуктів, вони повинні бути готовими втратити всі свої гроші", – йдеться в повідомленні.

Якщо фонд американський:

Крок 1: Споживачі повинні перевірити, чи входить фірма, яку вони використовують, до Реєстру фінансових послуг або в список фірм з Тимчасовою реєстрацією.

Крок 2. Якщо немає, споживачі повинні запитати фірму, чи має вона право вести бізнес без реєстрації.

Крок 3. Якщо ні, FCA пропонує споживачам вивести свої криптоактиви чи гроші. Це пов'язано з тим, що фірма працює нелегально, якщо вона не припинила торгівлю до 9 січня 2021 року (з цього моменту працюють нові правила).

В Україні криптовалюта практично не регулюються, вони не визнана платіжним засобом. Однак Національний банк розробляє нововведення, які в майбутньому введуть нові правила на ринку.

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країн світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена 2008 року (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїну в найближчі 18 місяців може злетіти до 340 000 доларів. Максимальна відмітка для криптовалюти – 1,6 млн доларів.

Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанта розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.