Мы все уже давно привыкли, что с наступлением каждого нового года поднимается вопрос о повышении стоимости коммунальных услуг для населения. 2021-й год не стал исключением и принес нам рост тарифов практически на всю коммуналку.

Так, сперва газовщики объявили о необходимости повышения стоимости газа для населения, аргументируя это убыточностью Облгазов в последние годы. Стоимость газа повысится в разных регионах по-разному в зависимости от поставщика, но минимально на 14%. Кроме того, очень существенно увеличится цена транспортировки газа, что дополнительно серьезно увеличит сумму в платежках за газ.

Повышение цены на газ мгновенно спровоцировало увеличение стоимости отопления и горячей воды для населения, так как 80% себестоимости тепловой энергии – это именно цена газа. Стоимость отопления возрастет на 5 – 50% в зависимости от области.

Энергетики не стали отставать от газовщиков и тоже объявили о повышении тарифов. Если последним четыре года население платило за электроэнергию по двум тарифам: первые 100 кВт/ч за месяц – по 90 копеек/кВт-ч, а все, что выше, – по 1,68 грн/кВт-ч., то теперь будет платить по единой цене - 1,68 грн/кВт-ч. Следовательно, для малообеспеченных слоев населения, использовавших небольшое количество электроэнергии, оплата за электроэнергию возрастёт практически вдвое.

Рост цен на электричество повлек за собой цепную реакцию в виде повышения цены холодной воды на 19%.

Все эти "покращення" явно не обрадовали большую часть населения, которое помнит обещания власти снижать, а не увеличивать тарифы на коммунальные услуги. В результате, мы ежедневно наблюдаем митинги, перекрытие трасс и другие действия отправданно недовольных людей.

Власть пытается успокоить народ и говорит о том, что рост тарифов не ударит по малообеспеченным людям – им просто будут пересчитаны субсидии и повышения цен никто не заметит. Президент ставит задачи не допустить рост тарифов. Но возможно ли это? Когда смотришь на бюджет страны на 2021-й год возникают сомнения в правдивости обещаний власти. На 2020-й год в государственном бюджете были предусмотрены расходы на субсидии в размере 48 млрд.грн. Правда, потом, когда проводился секвестр бюджета эти расходы были снижены на 8,2 млрд. гривен. В бюджете же 2021-го года на субсидии предусмотрено 36,6 млрд.грн., что ниже расходов 2020-го года.

Нас опять обманывают?