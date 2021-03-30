Новому міністерству в Україні дадуть майже 7 млрд грн: у Раді підтримали законопроєкт у першому читанні

В Україні на Міністерство аграрної політики і продовольства виділять 6,8 млрд грн. Гроші забрали у Мінекономіки і Мінекології, які також втратили повноваження регулювати політику в аграрній сфері.

Відповідні нововведення передбачені законопроєктом №5197-2, який 30 березня 257 голосами підтримали народні депутати, скоротивши час розгляду, більшість з яких "Слуги народу". Автори документа – група з 22 нардепів (щоб подивитися поіменне голосування, доскрольте новину до кінця).

"Метою законопроєкту є визначення обсягу фінансування з державного бюджету України 2021 року видатків на реалізацію своїх функцій Міністерством аграрної політики та продовольства України", — йдеться в документі.

Проєктом закону вносяться зміни до додатків №3 та №4 закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік" у частині фінансування бюджетних програм діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державного агентства рибного господарства України та Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, за рахунок перерозподілу коштів між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

Так, у додатку до законопроєкту вказано, що на діяльність Мінагрополітики пропонують виділити понад 6,87 млрд грн, з яких на апарат міністерства – 4,93 млрд грн, Держрибагентство – 422,3 млн грн, Держгеокадастр – 1,52 млрд грн.

Варто додати, що водночас пропонується фінансування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства знизити з 15,8 млрд грн до 9,4 млрд грн, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів – з 11,45 млрд грн до 11,04 млрд грн.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у грудні 2020-го Верховна Рада підтримала призначення голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Романа Лещенка на посаду міністра аграрної політики. Він вже склав присягу.