НБУ через інфляцію підвищив ключову ставку: що чекає українців

Правління Національного банку підвищило облікову ставку на 1 в. п. до 7,5% річних. Це, як стверджують в установі, дозволить зменшити темпи інфляції в Україні.

Відповідну заяву опублікували на офіційному сайті НБУ 15 квітня. "За підсумками березня зростання споживчих цін у річному вимірі прискорилося до 8,5%, а базова інфляція – до 5,9%. Динаміка показників перевищила прогноз Національного банку України, опублікований в Інфляційному звіті за січень 2021 року", – пояснили в НБУ.

Від облікової ставки залежить вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче банки пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

До чого призведе висока облікова ставка:

виростуть ставки на ОВДП;

долар може подешевшати;

ставки на кредити і депозити – виростуть;

знизиться зростання цін.

Чому зросли ціни:

зростання світових цін на продовольство та енергоносії;

пожвавлення глобальної економіки та ефекти від гірших врожаїв;

Пік зростання цін очікується на III квартал 2021 року. Утім "надходження на ринки нового врожаю, вичерпання ефекту від низької бази порівняння для окремих товарів, а також підвищення облікової ставки Національним банком України поступово розвернуть інфляційну динаміку", – йдеться в звіті.

Також Національний банк України погіршив прогноз зростання реального ВВП 2021 року з 4,2% до 3,8% передусім через втрати, пов'язані з посиленням і продовженням карантинних обмежень. У 2022-2023 роках зростання економіки буде близьким до 4%.

Очікується, що поточний рахунок 2021 року повернеться до незначного дефіциту (0,8% ВВП) унаслідок зростання внутрішнього попиту й поступового відновлення міжнародного туризму. У 2022-2023 роках дефіцит поточного рахунку суттєво розшириться передусім через менш сприятливі умови торгівлі для експортерів аграрної та металургійної продукції й очікуване зниження доходів від транзиту газу.

Основним припущенням макропрогнозу залишається продовження співпраці з МВФ.

Нові хвилі пандемії та штами коронавірусу змусили країни вкотре повертатися до посилення карантинних обмежень у I кварталі 2021 року. Попри часткову адаптацію бізнесу до нових умов, це сповільнює відновлення ділової активності. Низький темп вакцинації в Україні створює додатковий ризик майбутніх економічних втрат за одночасного посилення інфляційного тиску в умовах відновлення глобальної економіки.

Актуальними є також інші ризики:

ескалація військового конфлікту на сході країни чи її кордонах;

волатильність на глобальних ринках капіталу;

різке погіршення умов торгівлі.

Зважаючи на наявний баланс ризиків та посилення фундаментального інфляційного тиску впродовж останніх місяців, Правління Національного банку України підвищило облікову ставку до 7,5%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна і МВФ досягнуть домовленостей у найближчі два місяці, після чого для отримання траншу потрібно буде виконати "домашню роботу". За його словами, до кінця 2021-го курс гривні буде "плюс-мінус стабільним".