НАБУ розшукує майно Вітренка і розслідує його багатомільйонні премії. Документ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідує можливий злочин (зловживання владою, ст. 364 КК) під час виплати премії в.о. міністра енергетики, колишньому топменеджеру "Нафтогазу" Юрію Вітренку в розмірі 7,2 млн доларів.

"У межах вказаного кримінального провадження підлягають перевірці зокрема зазначені в вашій заяві обставини виплати частини премії Вітренку Ю.Ю., відповідність порядку прийняття і змісту вказаного рішення положенням законодавства та внутрішнім організаційно-розпорядчим актам компанії", – ідеться у відповіді Головного підрозділу НАБУ на запит OBOZREVATEL.

Також у відомстві додали: роблять усе, щоб розшукати і можливо накласти арешт на майно Вітренка, якщо на це будуть підстави.

Зазначимо, незважаючи на збитки "Нафтогазу" в розмірі 19 млрд грн, у бюджеті знайшли понад 200 млн грн на виплату премії для Вітренка. Водночас у головному фінансовому документі не заклали грошей для потрібного підвищення зарплат медикам.

Другу частину своєї премії в розмірі понад 94 млн грн (на момент призначення виплати еквівалент 4 млн доларів) колишньому менеджеру не виплачували майже протягом року. Однак напередодні погодження його кандидатури на позицію міністра енергетики питання вирішилося. Втрутився Офіс президента – і гроші відразу ж знайшлися.

І це в умовах, коли Кабінет міністрів не знайшов грошей ні на підвищення мінімалки з липня 2021-го до 6,5 тис. грн, ні на підвищення окладів учителів, як це планували раніше, ні на підвищення зарплат медиків, як того просив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зазначимо, що водночас українські лікарі в середньому заробляють приблизно 8 тис. грн. Тобто замість одного Вітренка можна було виплатити середню зарплату 25 тисячам лікарів!

Як повідомляв OBOZREVATEL: