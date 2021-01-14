Курс долара в Україні знову зросте: в НБУ опублікували прогноз

Курс долара в Україні з 14 до 15 січня збільшиться з 27,97 до 28,06 грн/$. У підсумку гривня після майже тижня зміцнення знову почне втрачати свою вартість.

Про це йдеться в довідкових даних НБУ. Зазначимо, що Нацбанк не встановлює вартості гривні, а всього лише фіксує її усереднену вартість за підсумками проведених угод. Якщо ж долар різко дешевшає або дорожчає, регулятор може вийти на ринок, продати або купити валюту, підштовхнувши її так до зростання або зниження.

Як зміниться курс долара НБУ

Reuters спрогнозувало, що курс долара в Україні за перші три місяці 2021-го знизиться до 27,6 грн/$, подолавши психологічну позначку в 28 грн/$. "Українська гривня, ймовірно, зміцниться в першій половині 2021 року завдяки притоку іноземної валюти від експорту й відновленню інтересу іноземних портфельних інвесторів до українських облігацій", – ідеться в щомісячному опитуванні Reuters.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні до 17 січня курс долара може знизитися на 20 копійок і досягти позначки в 28,2 грн/$. Аналітик Roboforex Андрій Гойлов розповів: "Наступного тижня щодо курсу долара США проти гривні очікую подальшої корекції до рівня 28,20. Єдина європейська валюта до гривні, ймовірно, ослабне до позначки 34,65".