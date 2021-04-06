Курс долара в Україні зміниться: НБУ показав нову вартість

В Україні курс долара з 6 до 7 квітня незначно знизиться з 27,95 до 27,93 грн/$.

Про це йдеться в довідкових даних Національного банку України. Реальна вартість валюти визначитися в результаті балансу попиту і пропозиції на ринку.

НБУ

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак озвучує: із новин, які можуть змінити тенденції валютного світу наступного тижня, варто уважно стежити за спекулятивними настроями, що частка долара в резервах світових Центробанків знизилася до 59%, частка євро виросла до 21,2%, а частка юаня – до 2,3%.

"Такі дані відомі зі звітів Міжнародного валютного фонду. Крім того, вагомим аргументом для євро буде ситуація навколо коронавірусу й вакцинації. Провал вакцинації в Європі може стати приводом для падіння вартості євро в світі. А в Україні, в цьому разі, курс євро не зростатиме навіть за слабкої гривні", – говорить аналітик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2021 році змінять правила покупки доларів, ліміти на операції з валютою можуть прибрати. За словами експертів, це один з фінальних етапів лібералізації валютного ринку, який, як здається на перший погляд, потрібен тільки бізнесу для роботи з іншими країнами. Але насправді це зачепить кожного українця.