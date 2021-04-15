Курс долара в Україні впав нижче за психологічну позначку

Роман Груша Mакроекономіка 10:41, 15.04.2021 Оновлено: 10:59, 15.04.2021

Національний банк України зафіксував офіційний курс гривні щодо долара в четвер, 15 квітня, на позначці 27,97 грн/$. За добу американська валюта подешевшала на 4 копійки.

Курс гривні щодо євро регулятор зафіксував на рівні 33,47 грн/€. Так, європейська валюта подорожчала на 15 копійок. Про це свідчать дані НБУ.

Курс долара і євро
НБУ

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

  • Купівля – 27,80 грн/$

  • Продаж – 28,00 грн/$

Курс долара в банках
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 33,15 грн/€

  • Продаж – 33,50 грн/€

Курс євро в банках
Мінфін

Прогноз МВФ щодо курсу долара в Україні:

  • 2021 рік – 28,12 грн/долар;

  • 2022 рік – 27,96 грн/долар;

  • 2023 рік – 28,10 грн/долар;

  • 2024 рік – 28,10 грн/долар;

  • 2025 рік – 28,10 грн/долар.

Прогноз за курсом МВФ

Як писав OBOZREVATEL, українців у квітні очікує плавна девальвація гривні. Різке падіння турецької ліри потягнуло за собою і українську валюту: долар перейде психологічну позначку в 28 грн/$.

Коментувати
Економіка Mакроекономіка

Дивіться також

Учасниця "голої" фотосесії відсвяткувала 19-річчя, згадавши СІЗО в Дубаї

Путін боїться Ердогана більше, ніж НАТО

У Чорне море увійдуть ракетні есмінці США: в російському МЗС відповіли погрозою

Забродський: ЗСУ готові йти вперед на Донбасі, якщо буде підтримка всіх українців

США відкликали заявку на прохід ракетних есмінців у Чорне море – Reuters