Курс долара дійде до психологічної позначки: НБУ показав вартість

В Україні курс долара з 2 до 5 квітня подорожчає з 27,83 до 27,95 грн/$.

Про це йдеться в довідкових даних Національного банку України. Фактична вартість валюти формується на ринку за підсумками проведених операцій. НБУ вважає орієнтовний курс.

Андрій Гойлов з RoboForex впевнений: головним фактором, який впливає на ринки, стала епідеміологічна ситуація. "Київ йде на жорсткий карантин з понеділка – вважаю, що і інші великі українські міста підуть його приклад. 11 областей нашої країни вже перебувають в "червоній зоні" карантинних обмежень. Темпи вакцинації не дозволяють сподіватися на швидке поліпшення ситуації", – розповідає експерт.

Бізнес змушений адаптуватися до умов перманентного локдауна, отже, попит на іноземні валюти з боку імпортерів відновиться не скоро.

Торги на минулому тижні показали, що по долару в парі з гривнею попиту вище рівня в 28,00 просто немає. Ймовірно, саме з цієї причини нерезиденти з середи почали знову купувати ОВДП на вторинному ринку, де їх портфелі виросли на 320 млн грн – до 104,40 млрд. Це в значній мірі і дозволило курсу гривні зміцнитися на міжбанку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2021 році змінять правила покупки доларів, ліміти на операції з валютою можуть прибрати. За словами експертів, це один з фінальних етапів лібералізації валютного ринку, який, як здається на перший погляд, потрібен тільки бізнесу для роботи з іншими країнами. Але насправді це зачепить кожного українця.