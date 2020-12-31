Курс біткоїну досяг історичної позначки: скільки зароблять українці, які вчасно купили

Курс біткоїну досяг рекордної позначки в 29 тис. доларів. Це рекордне за весь час існування криптовалюти значення. Українець, який у березні витратив 10 тис. доларів на біткоїни, 31 грудня може продати їх уже за 69 тис.

Це випливає з даних котувань Сoindesk. Наприклад, 13 березня за 10 тисяч доларів можна було купити 2,38 біткоїну (курс був на рівні 4,2 тисячі за біткоїн). Якби березневу криптовалюту продати 31 грудня, то з інвестиції в 10 тисяч можна було б отримати вже 69 тисяч доларів.

Як зміниться курс біткоїну coindesk.com/price/bitcoin

Останні кілька тижнів курс біткоїну впевнено зростає і вже подолав максимальну позначку за два роки. Одна з причин такого зростання: на тлі економічної кризи, падіння економік більшості країн інвестори намагаються врятувати свої гроші і вкладають їх в різні активи, зокрема і в криптовалюту. Традиційно на першому місці за популярністю виявилася перша криптовалюта – біткоїн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїну в найближчі 18 місяців може злетіти до 340 000 доларів. Максимальна відмітка для криптовалюти – 1,6 млн доларів.

Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанту розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.