Вже цілий рік переконую владу в потребі введення тимчасового коронавірусного податку для багатих, які в часи пандемії ще більше збагатилися на тлі масового зубожіння суспільства.

Перегляньте лише мільярдні заробітки наших олігархів за рік пандемії і подивіться на статистику зменшення середнього класу та збільшення тих, хто живе за межею бідності в Україні. Тому олігархи повинні підтримувати в цей період суспільство й громадян, а не купувати нові телеканали!

Перегляду потребує й анархічно-неадекватна система заробітних плат та преміювання всього правлячого класу в Україні: від суддів із сотнями тисяч місячної зарплатні до голів міст, районів та ОТГ із 300 відсотковими преміями.

Дикістю виглядає також майже 700 мільйонне на 2021 рік фінансування партій Зеленського, Медведчука, Порошенка… за рахунок податків громадян при задекларованих статках депутатів від цих фракцій?!

Отож, нині необхідно за результатами першого кварталу розглянути звіт Уряду про виконання бюджету й ухвалити оновлений коронавірусний бюджет з жорстоким і єдиним підходом до фінансування інститутів влади та із введеним податком для багатих.

Правильним було б і запровадження норми про оподаткування задекларованих готівкових коштів у посадовців.

Нагадаю, що лише депутати ВР у минулому році задекларували майже 7 мільярдів гривень, які вони тримають в кеші?!

Фанатів ортодоксального лібералізму відсилаю до нашої спільної позиції у цьому питанні з Президентом США Джо Байденом та МВФ, які підтримують ідею введення тимчасового податку для багатих на період пандемії.

Довідково.

За даними списку найзаможніших людей світу від Forbes

5 українських олігархів за 2020 рік суттєво наростили свої статки:

Рінат Ахметов піднявся з 875 на 327 місце з 7,6 млрд. дол.;

Віктор Пінчук з 1613 на 1249 – 2,5 млрд.;

Костянтин Жеваго з 1990 на 1362 – 2,3 млрд.;

Ігор Коломойський з 1990 на 1750 – 1,8 млрд.;

Петро Порошенко на 1931 місці з 1,7 млрд

(в минулому році не включався до рейтингу).