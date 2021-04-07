Глава НБУ визнав провал плану щодо інфляції в Україні

Роман Груша Mакроекономіка 13:08, 7.04.2021 Оновлено: 13:28, 7.04.2021

Глава Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що інфляція в першому кварталі 2021 року виявилась вищою від прогнозу.

Водночас регулятор підтверджує інфляційну мету 5%+/- 1 п.п. і готовий за необхідності застосовувати інструмент облікової ставки. Про це Шевченко повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Якщо НБУ для того, щоб досягти цієї мети, потрібно буде підвищити процентну ставку, ми абсолютно готові це зробити. Завдяки діям НБУ і таким факторам, як новий урожай, ми очікуємо переломного моменту – це приблизно 8-9-й місяць", – зазначив він.

Нацбанк очікував, що інфляція в річному вимірі досягне 7,6% в березні, зокрема, базова – 5,7%. Але вона вийшла відповідно на 7,5% і 5,6% за підсумками лютого.

За словами Шевченка, такий підйом був викликаний підвищенням мінімальної зарплати в січні.

"Темпи інфляції прискорюються. Наше завдання як НБУ полягає в тому, щоб це не перетворилося на небезпечну тенденцію. Ми для цього маємо дієвий інструмент – облікову ставку, і не сумніваємося в разі потреби його застосувати", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Україні найближчим часом можуть змінитися ціни на продукти. Експерти вважають, що переважно буде йти зниження вартості, наприклад, на огірки. Зі свого боку капуста й цитрусові можуть незначно подорожчати.

  • В Україні подорожчали майже всі продукти. Серед лідерів зі стрибка в ціні – цукор (на 46%), гречана крупа (35%), яйця (30%), соняшникова олія (на 22%) та яблука (11,4%).

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