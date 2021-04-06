G20 можуть заморозити борги бідних країн – Світовий банк

Президент Світового банку Девід Малпасс 5 квітня заявив, що очікує від Китаю, США та інших найбільший країн G20 продовження заморожування двосторонніх платежів з обслуговування боргу до кінця 2021-го.

Про це повідомляє Reuters. Так, ініціатива G20 щодо призупинення обслуговування боргу (DSSI) вже допомогла країнам відкласти близько $5,7 млрд платежів до кінця 2020 року. А ще $7,3 млрд відкладених платежів очікуються до червня, згідно з даними Світового банку.

Продовження мораторію на виплату боргу до кінця року заощадить ще більше грошей, які країни могли б використовувати для боротьби з пандемією COVID-19 та підтримки своєї економіки, сказав Малпасс журналістам. Він зазначив, що члени G20, ймовірно, обумовили б, що таке продовження буде "останнім або остаточним".

Це стимулювало б країни рухатися до більш "постійних рішень своїх боргових ситуацій", в тому числі через Загальну рамкову програму G20 щодо поводження з боргом, йдеться в спільному документі Світового банку та Міжнародного валютного фонду. У документі говориться, що країни з низьким рівнем доходу все ще зміцнюють своє розуміння і довіру до системи.

Нагадаємо, Всесвітній банк поліпшив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2021-му з 3% до 3,8%. Прогноз зростання ВВП на рівні 3,8% підкріплений позитивними базовими ефектами в сільському господарстві та переробній промисловості та з урахуванням того, що в першій половині 2021 року можливі подальші тимчасові труднощі через затримки з вакцинацією.

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