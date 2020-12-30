"Енергоатом" подасть у суд проти Росії за анексію Криму

Національна компанія "Енергоатом" подасть арбітражний позов проти Росії на суму $100 млн (приблизно 2,8 млрд грн).

Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив в.о. президента компанії Петро Котін. За його словами, держкомпанія збирається судитися з РФ через втрату Донузлавської ВЕС, розташованої в окупованому Криму. Після окупації півострова у 2014 році ця вітроелектростанція "перейшла" у володіння компанії Кримські генерувальні системи, свідчать судові матеріали Арбітражного суду Центрального округу Росії.

"($100 млн. – Ред.) Це попередня цифра. Точну суму позову буде визначено після роботи юристів і не раніше, ніж через пів року", – сказав Котін.

"Енергоатом" уклав договір із міжнародною юридичною фірмою Shearman&Sterling на послуги з підготовки позову.

Основним об'єктом спору є розташована в Сакському районі окупованого РФ Криму Донузлавська ВЕС. Американська Shearman&Sterling – одна з найбільших у світі адвокатських контор і представляє, зокрема, Литву в суперечці з "Газпромом".

В "Енергоатомі" підкреслили, що юрфірма має унікальний досвід в інвестиційних арбітражних справах проти РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з подібними позовами до РФ у міжнародний арбітраж зверталися Ощадбанк, "Нафтогаз України" і НЕК "Укренерго".

У травні 2018 року Третейський суд у Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати низці українських компаній збитки за окупацію Криму. Зокрема, йшлося про суму в 159 млн доларів.

Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи із 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Найдалі просунувся Ощадбанк: 26 листопад 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі ухвалив рішення про стягнення з РФ на його користь $1,3 млрд, і наразі банк добивається виконання цього рішення.