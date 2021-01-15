Російською Федерацією ретельно відпрацьовані технології економічної та політичної експансії під прикриттям “експорту енергоносіїв”. Однією із важливих перемог в боротьбі з російською агресією було досягнення енергетичної незалежності нашої країни. Україна позбулася газової голки РФ і протягом останніх років не купувала жодного кубометру газу від агресора, не заводила з півночі жодного кіловату електроенергії.

Незважаючи на всі заяви чинної української влади про мир та “чергове завершення війни”, військове протистояння з Росією та окупація продовжуються, обстріли та загибель українських військових не припиняються. В цих умовах, перший заступник міністра енергетики України, в.о. міністра енергетики робить заяву про необхідність розблокування закупівель газу з Росії. Паралельно з цим “Укренерго” попереджає уряд про підготовку масштабних віялових відключень споживачів електроенергії, що в умовах низьких температур може перетворити Україну на Алчевськ 2006 року. Не можна виключати, що стрімке підвищення тарифів на енергоносії, яке відбулося з нового року, є одним із важелів влади, щоб забезпечити собі прикриття для масштабної корупції та зради національних інтересів.

Протягом всього часу перебування “зелених” при владі, на догоду олігархату НАК “Нафтогаз” перетворюється на банкрута, а національний стратегічний ресурс – атомна енергетика – системно знищується. Так, штучно зупинялися блоки українських АЕС, тотально обмежувалося фінансування, своєчасно не проводився ремонт та відновлення потужностей енергоблоків. В результаті, країну ставлять перед фактом віялових відключень та “необхідністю закупівлі електроенергії у Білорусі”, для якої РФ в кредит побудували атомну електростанцію. До речі, у зв’язку із будівництвом Білоруської АЕС, Євросоюз оголосив цій країні бойкот на імпорт електроенергії.

Відновлення енергетичної залежності від Кремля та безпосереднє фінансування агресора і окупанта є державним злочином і потужним ударом по незалежності і обороноздатності нашої країни. Зупинити цей злочин, економічний та енергетичний колапс можна лише через повний демонтаж “зеленої” влади, яка стає загрозою національній безпеці України.