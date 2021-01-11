Долар в Україні подешевшає: названо нову ціну

В Україні до 17 січня курс долара може знизитися на 20 копійок і досягти позначки в 28,2 грн/$.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Як розповідає аналітик Roboforex Андрій Гойлов: "Наступного тижня щодо курсу долара США проти гривні очікую подальшу корекцію до рівня 28,20. Єдина європейська валюта до гривні, ймовірно, ослабне до позначки 34,65".

Більш плавного зниження курсу долара очікує старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. За його словами, ситуація на валютному ринку стабілізується, а долар і після свят перебуватиме близько до наявних позначок. "Найближчого тижня ми не очікуємо помітної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн", – каже аналітик.

Зниження вартості валюти прогнозує і Національний банк. Їхній прогнозний курс долара на 11 січня становить 28,28 грн/$ (порівняно з 28,4 грн/$ станом на 8 січня).

Як каже Гойлов, увесь тиждень американська валюта не мала великого попиту. Купували євро. У результаті торги закінчилися на міжбанку з курсом 28,26 грн/$. "Найімовірніше, і після свят долар коливатиметься поблизу нинішніх значень", – зазначає Іосуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться приблизно три-чотири роки для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас у 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.