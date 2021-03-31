Долар і євро в Україні помітно подешевшали

Роман Груша Mакроекономіка 10:39, 31.03.2021 Оновлено: 10:58, 31.03.2021

Національний банк України зафіксував офіційний курс гривні щодо долара в середу, 31 березня, на позначці 27,88 грн/$. За добу американська валюта подешевшала на 9 копійок.

Курс гривні щодо євро регулятор зафіксував на рівні 32,72 грн/€. Так, європейська валюта подешевшала на 24 копійки. Про це свідчать дані НБУ.

Курс долара і євро
НБУ

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

  • Купівля – 27,70 грн/$

  • Продаж – 27,90 грн/$

Курс долара в банках
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 32,40 грн/€

  • Продаж – 32,80 грн/€

Курс євро в банках
Мінфін

Прогноз МВФ щодо курсу долара в Україні:

  • 2021 рік – 28,12 грн/долар;

  • 2022 рік – 27,96 грн/долар;

  • 2023 рік – 28,10 грн/долар;

  • 2024 рік – 28,10 грн/долар;

  • 2025 рік – 28,10 грн/долар.

Прогноз за курсом МВФ

Як писав OBOZREVATEL, на українців у перший тиждень квітня очікує плавна девальвація гривні. Різке падіння турецької ліри потягнуло за собою і українську валюту: долар перейде психологічну позначку в 28 грн/$.

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