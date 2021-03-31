Долар і євро в Україні помітно подешевшали
Національний банк України зафіксував офіційний курс гривні щодо долара в середу, 31 березня, на позначці 27,88 грн/$. За добу американська валюта подешевшала на 9 копійок.
Курс гривні щодо євро регулятор зафіксував на рівні 32,72 грн/€. Так, європейська валюта подешевшала на 24 копійки. Про це свідчать дані НБУ.
Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.
Курс валют у банках
Долар:
Купівля – 27,70 грн/$
Продаж – 27,90 грн/$
Євро:
Купівля – 32,40 грн/€
Продаж – 32,80 грн/€
Прогноз МВФ щодо курсу долара в Україні:
2021 рік – 28,12 грн/долар;
2022 рік – 27,96 грн/долар;
2023 рік – 28,10 грн/долар;
2024 рік – 28,10 грн/долар;
2025 рік – 28,10 грн/долар.
Як писав OBOZREVATEL, на українців у перший тиждень квітня очікує плавна девальвація гривні. Різке падіння турецької ліри потягнуло за собою і українську валюту: долар перейде психологічну позначку в 28 грн/$.