Для "Труби Медведчука" вибрали управителя: хто отримає контроль

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) обрало управителем частини нафтопроводу "Самара – Західний напрямок", яка раніше перебувала під контролем нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, дочку "Нафтогаза" – "Укртранснафту".

Про це повідомляє пресслужба АРМА. "Переможець повністю відповідав установленим критеріям відбору та запропонував найбільш вигідні економічні умови", – зазначили в АРМА. При цьому ZN додає, що за тиждень до санкцій проти Медведчука суд відновив на посаді керівника "Укртранснафти" Олександра Лазорка, яке видання назвало "представником волі Ігоря Коломойського".

Окрім "Укртранснафти" у конкурсі брало участь "Прикарпатзахідтранс" – компанія, якій своєю ухвалою Вищий антикорсуд заборонив розпоряджатися даним активом. "Окрім цього, АТ "Укртранснафта" має більшу матеріально-технічну базу та кількість кваліфікованих фахівців", – додали в агентстві. Незабаром АРМА повинна оцінити активи і укласти угоду з "дочкою" "Нафтогазу".

Труба, як зазначило видання ZN, також "потрібна і Коломойському". Йому належить 42% акцій "Укрнафти" – найбільшого нафтовидобувача України, який, крім бурових і дозволів на видобуток, володіє ще й найбільшою мережею АЗС у країні.

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