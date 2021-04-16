Для "Труби Медведчука" вибрали управителя: хто отримає контроль
Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) обрало управителем частини нафтопроводу "Самара – Західний напрямок", яка раніше перебувала під контролем нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, дочку "Нафтогаза" – "Укртранснафту".
Про це повідомляє пресслужба АРМА. "Переможець повністю відповідав установленим критеріям відбору та запропонував найбільш вигідні економічні умови", – зазначили в АРМА. При цьому ZN додає, що за тиждень до санкцій проти Медведчука суд відновив на посаді керівника "Укртранснафти" Олександра Лазорка, яке видання назвало "представником волі Ігоря Коломойського".
Окрім "Укртранснафти" у конкурсі брало участь "Прикарпатзахідтранс" – компанія, якій своєю ухвалою Вищий антикорсуд заборонив розпоряджатися даним активом. "Окрім цього, АТ "Укртранснафта" має більшу матеріально-технічну базу та кількість кваліфікованих фахівців", – додали в агентстві. Незабаром АРМА повинна оцінити активи і укласти угоду з "дочкою" "Нафтогазу".
Труба, як зазначило видання ZN, також "потрібна і Коломойському". Йому належить 42% акцій "Укрнафти" – найбільшого нафтовидобувача України, який, крім бурових і дозволів на видобуток, володіє ще й найбільшою мережею АЗС у країні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Рада національної безпеки і оборони України доручила повернути нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрямок" у держвласність. Таке завдання було поставлено на засіданні РНБО 19 лютого під головуванням президента Володимира Зеленського.
На всіх, хто хоч якось причетний до виведення трубопроводу з власності України, вже заведено кримінальні справи – включно з експертами, суддями і т.д.
Раніше НАБУ спільно з СБУ повідомили про підозру експерту, який допоміг незаконно приватизувати нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрямок". Він діяв в інтересах "ПрикарпатЗахідтранс".
НАБУ також взялося за суддю, через яку нафтопровід із Росії виявився під контролем оточення Медведчука.