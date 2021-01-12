Біткоїн – це "найгірша бульбашка": в Банку Америки попередили про небезпеку

Головний інвестиційний стратег Банку Америки (Bank of America) Майкл Гартнетт заявив, що біткоїн – "найгірша з усіх бульбашок".

Про це повідомляє видання Bitcoin.com. З початку осені курс криптовалюти піднявся на 250%, до поточних $35,4 тис., іноді досягаючи $42 тис. Експерт попередив, що таке зростання може бути наслідком спекулятивної манії.

Гартнетт порівняв динаміку ціни біткоїну з іншими ринковими бульбашками. Наприклад, із подіями на ринку золота наприкінці 1970-х, коли дорогоцінний метал подорожчав на 400%. Гартнетт також нагадав про бульбашку на японському фондовому ринку наприкінці 1980-х і на ринку доткомів наприкінці 1990-х, а також про зростання цін на іпотечному ринку США, що спровокувало фінансову кризу 2008 року. Експерт підкреслив, що в усіх випадках обвалу передувало зростання на сотні відсотків.

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країн світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена 2008 року (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїну в найближчі 18 місяців може злетіти до 340 000 доларів. Максимальна відмітка для криптовалюти – 1,6 млн доларів.

Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанта розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.