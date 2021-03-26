Активісти Пінчука намагаються знищити "зелену" енергетику, – Співак

Олігарх Віктор Пінчук найняв лобістів для знищення сектора зеленої енергетики в Україні, і які намагаються втягнути в цей процес Антимонопольний комітет України.

Про це заявив керівник платформи "Національна стратегія розвитку" Дмитро Співак.

"Активісти, які з долоні у Віктора Михайловича їдять, стали писати і вимагати від Антимонопольного комітету України припинити зелені тарифи, кажучи, що це незаконно, це погано і т.д.", - сказав Співак.

За його словами, влада в особі Кабінету міністрів України створила колосальну проблему для держави з розрахунками перед зеленими інвесторами.

"І прем'єр-міністр Шмигаль бреше, коли говорить, що зобов'язання всі виконані. Неправда. Четверта частина тільки виконана наших боргових зобов'язань, 3 мільярди гривень ми сплатили. А президент Володимир Олександрович Зеленський обіцяв погасити борги перед зеленою енергетикою, перед інвесторами зеленої енергетики", - додав Співак.

При цьому він підкреслив, що лобісти Пінчука створюють додаткові проблеми міжнародним інвесторам в зелену енергетику.

"Активісти добивають, позови, і так далі Не розуміючи навіть, що в ЄС 50-70% частки зеленої енергетики сьогодні, це тренд. Ми ж в Європу, я ж так розумію. Або ми не в Європу?", - сказав керівник платформи.

"До честі Антимонопольного комітету, він як би вистояв. Але будемо стежити далі за подіями", - додав Співак.

Нагадаємо, раніше Українська вітроенергетична асоціація повідомляла, що певні суспільні організації поширюють неправдиву інформацію про "зеленої" енергетики, а також намагаються втягнути в АМКУ лобіювання інтересів підприємств, що прагнуть отримувати струм на пільгових умовах і мати надприбутки за здійснення махінацій на ринку електроенергії.

Як відзначають експерти, завод "Інтерпайп-Сталь" олігарха Віктора Пінчука протягом декількох місяців домагається від держави пільг по оплаті за електроенергію.

На думку глави "Укренерго" Володимира Кудрицького в разі надання таких пільг Пінчуку більше за світло доведеться платити садкам, школам і медичним установам.