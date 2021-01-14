Адвокат акціонерів "Мотор Січ": СБУ повинна розслідувати кримінальну справу або закрити її і скасувати арешти акцій

Акціонери ПАТ "Мотор Січ" звернулися до Шевченківського районного суду з клопотанням про встановлення для Служби безпеки України процесуальних строків на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке розпочато ще 2017 року.

"Акціонерами було ухвалено рішення звернутися з клопотанням про встановлення процесуального строку для ухвалення законного рішення в кримінальному провадженні, передбаченого чинним законодавством. У разі задоволення відповідного клопотання для СБУ судовою ухвалою буде встановлено строк до 2-х місяців на проведення досудового розслідування й ухвалення рішення, передбаченого кримінально-процесуальним кодексом України, це або направити обвинувальний акт до суду, або закрити кримінальне провадження щодо ініційованої Службою безпеки України кримінальної справи", – заявив на суді адвокат акціонерів Олександр Максименко. Він додав, що в разі закриття кримінального провадження СБУ накладені на акції арешти також підлягають скасуванню.

Проте під час засідання суд відмовив у задоволенні цього клопотання акціонерів. "Така позиція суду фактично дозволяє СБУ та іншим державним структурам нескінченно блокувати акції ПАТ "Мотор Січ" і діяльність компанії, порушуючи права її інвесторів та акціонерів. Нам поки невідомі підстави, чому слідчий суддя ухвалив саме таке рішення і повністю проігнорував фундаментальні доводи адвокатів про надмірну тривалість – уже понад 3,5 років – досудового розслідування і відсутність будь-якого рішення в кримінальному провадженні. За цей час слідство не зрушило ні на крок, не проведено будь-які слідчі дії. Але наявність такого "напівмертвого" кримінального провадження дозволяє зберігати арешти акцій, що блокує доступ усіх без винятку акціонерів ПАТ "Мотор Січ" до управління компанією", – заявив адвокат.

Раніше адвокати акціонерів ПАТ "Мотор Січ", виступаючи в судах, неодноразово заявляли і подавали докази про штучний характер цієї кримінальної справи, яку порушено під надуманими приводами і з необгрунтованими претензіями.

Як відомо, головне слідче управління Служби безпеки України веде досудове розслідування в кримінальному провадженні №22017000000000272 за ч. 1 ст. 14 ст. 113 КК України (підготовка до диверсії), ст. 111 КК України (державна зрада) за версією СБУ нібито в період з 2016 року до теперішнього часу невстановлені особи з нинішніх і колишніх посадовців, а також кінцевих бенефіціарів власників ПАТ "Мотор Січ", діючи за попередньою змовою між собою, з метою ослаблення держави шляхом руйнування зазначеного підприємства, як об'єкта має важливе народногосподарське та оборонне значення, здійснили низку угод купівлі-продажу контрольного пакета акцій на користь іноземних компаній, які мають намір перемістити активи і виробничі потужності ПАТ "Мотор Січ" за межі України, що призведе до його ліквідації та знищення. У фабулі кримінального провадження прямо вказано, що "підготовка до диверсії" здійснювалася безпосередньо Богуслаєвим, як президентом і основним акціонером ПАТ "Мотор Січ", а також підконтрольними йому компаніями-акціонерами ПАТ "Мотор Січ". Проте, після майже трьох з половиною років з моменту початку розслідування кримінального провадження нікому не було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, ніхто не був узятий під варту, заарештований. СБУ після арешту акцій перестало проводити розслідування і встановлювати істину. Водночас наявність арештів у необгрунтованому кримінальному провадженні дозволяє В'ячеславу Богуслаєву і підконтрольному йому менеджменту, протизаконно зберігати повний контроль над підприємством, не будучи його власниками.

Крім того, органи управління ПАТ "Мотор Січ", давно втратили легітимність, оскільки закінчилися відведені законодавством і статутом компанії терміни повноважень наглядової ради. Безконтрольність і безкарність чинного менеджменту завдає акціонерам ПАТ "Мотор Січ" великих збитків. Так, правоохоронними органами було встановлено схему виведення грошей посадовими особами підприємства на суму 430 млн грн. За цим фактом проводиться досудове розслідування.

Як повідомлялося, один з акціонерів ПАТ "Мотор Січ" Skyrizon, дочірня компанія Beijing Xinwei Technology Group, офіційно оголосила на Шанхайській фондовій біржі про скликання 31 січня 2021 року позачергових зборів акціонерів української компанії ПАТ "Мотор Січ".

Раніше, в грудні 2020 року китайська інвестори ПАТ "Мотор Січ" направили українському уряду офіційне повідомлення про звернення до міжнародного арбітражу проти держави Україна. Вони кваліфікують дії української влади як експропріацію інвестицій і мають намір стягнути компенсацію збитку в розмірі $3,5 млрд. Інтереси китайських інвесторів у міжнародному арбітражі проти України представлятимуть три міжнародні юридичні компанії зі світовими іменами.