У мережі показали нову амбулаторію 'Великого будівництва', зведену з нуля на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині продовжується відбудова мережі амбулаторій у рамках президентської програми "Велике будівництво". Зокрема, така сучасна амбулаторія будується у центрі Девладового. Її звели "з нуля" на місці старої, що була в аварійному стані.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко. Всередині будівельники провели комунікації і вже майже завершили оздоблення.

В амбулаторії буде облаштована лабораторія, оглядова, процедурна, маніпуляційна, також облаштована вбиральня, зручна для людей з інвалідністю. Наразі будівельники займаються благоустроєм. Навколо будівлі покладуть плитку, облаштують клумби, решту території заасфальтують. Всі роботи проводяться обласним та державним коштом.

"Амбулаторія обслуговуватиме 6,7 тис. мешканців Девладівської громади. А це значить, що ще тисячі громадян матимуть доступ до сучасної медицини. Основні послуги вони отримуватимуть неподалік від дому", – зазначив Резніченко.

До амбулаторії вже привезли і нове обладнання для проведення аналізів, тестів, оглядів та обстежень. Серед іншого – автоматичний гематологічний аналізатор для діагностики основних параметрів крові.

Як повідомив раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, в 2021 році будуть реконструйовані 177 приймальних відділень по всій країні.