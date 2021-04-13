У Дніпрі завершили 'Велике будівництво' Олімпійського будинку для спортсменів

У Дніпрі наближаються до завершення роботи із будівництва нового Олімпійського будинку, який стане базою для обласних спортивних федерацій.

Побудована поруч зі стадіоном сучасна будівля допоможе ефективно працювати командам і тренерам з багатьох видів спорту, повідомляє пресслужба Дніпро ОДА.

Будинок зведено з нуля в рамках президентської програми "Велике будівництво". Зараз тут завершують прибирання і дрібні внутрішні роботи, а на території проводять благоустрій, висаджують кущі й дерева.

"Олімпійський будинок звели у Дніпрі – поряд з легкоатлетичним стадіоном та ареною для ігрових видів спорту. Тепер це єдиний ансамбль. Сучасний та зручний простір для спортсменів і тренерів", – коментує голова Дніпропетровської обладміністрації Валентин Резніченко.

При будівництві особливу увагу приділяли енергоефективності. Зробили вентильований фасад, спеціальну мембранну покрівлю, регульовану систему опалення.

На першому поверсі Олімпійського будинку розмістять просторий вестибюль з гардеробною зоною, кімнату охорони, тренерські та роздягальні для команд. Також тут є великий конференц-зал на 162 місця, де тренери й спортсмени зможуть проводити конференції та збори, планувати підготовку до змагань. На другому поверсі розташовані офіси Федерації футболу та Олімпійського комітету. В будинку планують розмістити й невеличку спортивну виставку.

Раніше координатор програми "Велике будівництво", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що протягом року буде побудовано та відремонтовано 80 стадіонів і 29 басейнів по всій країні.

"Люди бачать, як змінюється країна і на що йдуть їхні податки. І це в тому числі стимул залишатися жити у цій країні", – зазначив він.