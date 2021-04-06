У Дніпрі в межах "Великого будівництва" реконструюють дві лікарні, – Чернишов

Проєкт "Велике будівництво" і міська влада Дніпра на умовах співфінансування проведуть масштабну реконструкцію п'яти комунальних об'єктів. Йдеться зокрема, про реконструкцію двох лікарень.

Про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов під час свого візиту в Дніпро, передає dnepr.express. Він подякував меру міста Борису Філатову за конструктивний діалог.

"У 2021 році в рамках проекту "Велике будівництво" п'ять об'єктів будуть реалізовані саме в Дніпрі. Це демонструє потужний потенціал якісної співпраці міста, області та держави. Я вдячний меру міста і голові ОДА за конструктивний діалог. Бенефіціарами досягнень цієї співпраці є жителі міста. Дніпро заслуговує, щоб соціальна інфраструктура тут була найкращою, і все це – підтвердження цих слів", – сказав Чернишов.

Чернишов під час візиту в Дніпро

В рамках такої співпраці планується реалізувати п'ять проєктів: реконструкцію інженерних мереж і інфекційного корпусу Дніпропетровської міської дитячої клінічної лікарні №6, реконструкцію частини хірургічного корпусу Клінічного об'єднання швидкої медичної допомоги під операційний блок та відділення інтенсивної терапії політравми, реконструкцію частини терапевтичного корпусу Клінічного об'єднання швидкої медичної допомоги під центр гострої кардіоваскулярної і цереброваскулярної патології, а також реконструкцію адмінбудівлі по проспекту Слобожанському, 8 під центр надання адміністративних послуг "Прозорий офіс".