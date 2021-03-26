У Дніпрі об'єднання інвалідів 'освоїло' понад 4 млн грн з бюджету: його пов'язують з депутатом від 'Громсили' Краснова

У Дніпрі майже всі будинкові самоврядування житлових масивів Лоцманский і Каменський на ремонти житлових під'їздів наймають одну і ту ж організацію – "Міське об'єднання інвалідів "Доцільне життя".

Як повідомляє 49000.com.ua, ці житлові масиви відносилися до округу Станіслава Кушніра – депутата "Громадської сили" Загіда Краснова. Як раніше писали ЗМІ, він напередодні виборів влаштовував гуляння на цих житлових масивах, попутно збираючи дані виборців.

Судячи з кількості укладених договорів, опублікованих на ProZorro, організація на виконанні замовлень ОСББ вже заробила 3,6 мільйона гривень.

"Члени об'єднання інвалідів – майстра на всі руки. Вони змінюють двері, лагодять під'їзди, утеплюють стіни, ремонтують опалення. Більш того, одночасно "Доцільне життя" ще й проводить курси з самооборони для якогось громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону "Безпека Дніпра". За семінари і тренінги "Безпека Дніпра" платить об'єднанню інвалідів круглі суми – один такий курс обходиться в 150 тисяч гривень", – пишуть журналісти.

Незважаючи на те, що це публікується на ProZorro, аукціони ніхто не проводить – що ОСББ, що громадянське формування громадського порядку безпосередньо укладають договори з "Доцільнім життям".

"Договору від імені "Безпеки Дніпра" c об'єднанням інвалідів укладає заступник голови цієї організації – Єсаулов Володимир Олександрович. Він же 2020 року балотувався від "Громадської сили" Загіда Краснова в Дніпропетровську обласну раду", – сказано в матеріалі.

Як пишуть журналісти, вибір же такого підрядника можна пояснити тим, що на відміну від комерційних компаній, об'єднання інвалідів має ряд податкових пільг, і через нього вигідніше організовувати роботи. Звісно, вигідніше для людей, які контролюють "Доцільне життя".

"На тлі цього вельми цікавим виглядає виступ Станіслава Кушніра на нещодавній сесії міської ради Дніпра, де він вимагав залишити функції замовника ОСББ. Відзначимо, що на останній сесії затвердили новий порядок співфінансування ОСББ та ЖБК. У ньому прописали, що будинкові самоврядування подають заявки до міськради з умовою оплати 20% вартості робіт. А потім управління самоорганізації населення міської ради проводить закупівлю через аукціон на ProZorro. Звісно, пов'язане з "Громсилою" об'єднання інвалідів "Доцільне життя" може і не виграти тендер, що очевидно не подобається депутатам політсили", – сказано в статті.