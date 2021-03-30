Референдум, "Митний союз" і "друга державна": до Загіда Краснова може нагрянути СБУ

Екскандидатом в мери Дніпра Загідом Красновим можуть зацікавитися оперативники СБУ – в рамках розслідування у справі організації "Український вибір", яку пов'язують з нардепом від ОПЗЖ і кумом президента РФ Віктором Медведчуком, в офісах цієї організації проводять обшуки.

Як пише видання Дніпровська Панорама, вийшовши на свободу з СІЗО, в якому він перебував у кримінальній справі про ДТП 2008 року, Краснов нібито брав участь в житті організації. З 2012 по 2013 роки Краснов, як пишуть журналісти, їздив по конференціям і презентаціям, агітуючи за митний союз і східний вектор розвитку України.

Зокрема, Краснов нібито пропагував "народовладдя" через референдум.

Краснов і Медведчук dnpr.com.ua

"Наприклад, в 2012-му він взяв участь у "круглому" столі, в якому крім Краснова брали участь Віктор Медведчук, радник президента РФ Сергій Глазьєв і скандальний нардеп-утікач від "Партії Регіонів", Олег Царьов. Саме з Царьовим Загід Краснов "вів справи" із земельних питань ще в 2010 році, будучи "директором міськради". Учасники "круглого столу" обговорювали участь України в, так званому "Митному союзі", – сказано в матеріалі.

У 2013-2014 році Краснов, як пишуть журналісти, став шанувальником європейських цінностей.

"Фотографії Загіда Краснова з Майдану також увійшли в його портфоліо "політичного хамелеона". До чого привів один з таких референдумів, які активно продавлював "Український Вибір" ми всі добре знаємо. Ймовірно, співпрацею Загіда Краснова з Олегом Царьовим і "Медведчуківськими Вибором" може цілком зацікавитися СБУ, яка останнім часом щільно сіла на хвіст куму президента РФ", – додали автори статті.