Дніпро демонструє високий темп розвитку завдяки діалогу між центральною і місцевою владою, – нардеп

Волонтер і народний депутат від "Слуги народу" Юрій Мисягін заявив, що Дніпро зараз демонструє величезний темп розвитку і потенціал, завдяки конструктивному діалогу між центральною і місцевою владою.

На своїй сторінці в Facebook він зазначив, що раніше війна на знищення між центральною владою і муніципалітетами була невід'ємною частиною української політики, однак зараз прийшло розуміння про необхідність синергії, кооперації та взаємопідтримки.

"Мій рідний Дніпро, як один з локомотивів нашої країни, робить все, щоб ця співпраця приносила максимальну користь своїм громадянам. Одним із прикладів цього є поповнення списку об'єктів у проєкті "Великого будівництва", – написав він.

Нардеп зазначив, що завдяки роботі депутатського корпусу, міністра Олексія Чернишова та міської влади на умовах співфінансування планується реалізація нових масштабних проєктів у Дніпрі:

реконструкція інженерних мереж і інфекційного корпусу Дніпропетровської міської дитячої клінічної лікарні №6;

реконструкція частини хірургічного корпусу Клінічного об'єднання швидкої медичної допомоги під операційний блок та відділення інтенсивної терапії політравми;

реконструкція частини терапевтичного корпусу Клінічного об'єднання швидкої медичної допомоги під Центр гострої кардіоваскулярної і цереброваскулярної патології;

реконструкція адмінбудівлі по Слобожанському проспекту під центр надання адміністративних послуг "Прозорий офіс".

"Децентралізація – це не про відособленість громад, а про співпрацю всіх рівнів влади", – зазначив народний депутат.

Мисягін також подякував Борису Філатову, Олексію Чернишову, Юрію Кисілю, Валентину Резніченку та всім колегам з депутатського корпусу, хто допомагає Дніпру ставати кращим.

"Дніпро демонструє величезний темп розвитку і потенціал. Приємно не тільки любити своє місто, але і пишається ним!" – написав він.