Електрична сила: тестуємо спорткар Porsche Taycan

Поява електричного спорткара Porsche Taycan стало знаковою подією 2020 року. Команда Авто Обозу не могла залишити без уваги найбільш технологічну новинку на українському ринку.

Стрімкий розвиток електрокарів стало трендом останнього десятиліття, але мало хто знає, що одним з піонерів використання електричних технологій був засновник компанії Фердинанд Порше. Ще у далекому 1898 році 23-річний інженер створив свій перший електромобіль – Egger-Lohner С.2 Phaeton, який кілька років тому був знайдений в Австрії і тепер знаходиться у колекції фірмового музею.

Ще в далекому 1898 році 23-річний Фердинанд Порше створив свій перший електромобіль – Egger-Lohner С.2 Phaeton Porsche AG

Але перенесемося у 2015 рік, коли компанія Porsche представила на Франкфуртському автосалоні стильний концепт під назвою Mission E. Ще через 4 роки інженери з Цуффенхаузена презентували на "домашньому" автошоу серійну версію моделі, названої Taycan, що в перекладі з турецької означає "енергійного молодого коня ". Ім'я відсилає до логотипу Porsche, на якому з 1952 року красується гарцюючий кінь, в честь герба Штутгарта.

У 2015 році компанія Porsche представила на Франкфуртському автосалоні стильний концепт під назвою Mission E. Porsche AG

Продажі моделі стартували на початку 2020 року, а через кілька місяців автомобіль дебютував в Україні. Отже, давайте познайомимося з моделлю, яка відкриває для компанії Porsche нову сторінку в її історії – еру електромобілів.

Силует машини витягнувся на догоду більш просторому та комфортабельному салону obozrevatel.com

Дизайн

У порівнянні з концептуальним Mission E новинка серйозно змінилася. На зміну орним дверям прийшли звичайні, а камери заднього виду поступилися місцем звичним дзеркалам. Силует машини витягнувся на догоду більш просторому та комфортабельному салону. Taycan – це чотиридверний седан з Безрамковий дверима та двома багажниками. Задній дозволяє вмістити 366 л, а у невеликому передньому відділенні знайдеться місце для 81 л поклажі.

У невеликому передньому відділенні знайдеться місце для 81 л поклажі obozrevatel.com

Задній багажник дозволяє вмістити 366 л obozrevatel.com

У модельній гаммі Porsche модель Taycan займає місце між більшим ліфтбек Panamera та купе 911. При довжині 4963 мм і шириною 1966 мм він на 12 мм коротше та на 1 мм ширше Tesla Model S. Для зниження ваги більшість кузовних панелей виконані з алюмінію. Команді дизайнерів на чолі з Мітей Боркертом вдалося створити унікальний футуристичний вигляд машини, зберігши безумовну впізнаваність та харизму бренду.

Салон

Повністю цифровий "кокпіт" вражає великою кількістю електронних дисплеїв. Від більшості традиційних кнопок відмовилися на користь сенсорних панелей.

Повністю цифровий "кокпіт" вражає великою кількістю електронних дисплеєм obozrevatel.com

Всю оперативну інформацію для водія надає вигнутий 16,8-дюймовий дисплей, у якого є чотири варіанти відображення показань приладів. По краях розташовані сенсорні кнопки включення світлотехніки та керування різними функціями автомобіля. Кнопка запуску двигуна традиційно знаходиться зліва від керма.

Всю оперативну інформацію для водія надає вигнутий 16,8-дюймовий дисплей obozrevatel.com

Приладову панель можна змінювати на свій розсуд, наприклад вивести карту навігатора obozrevatel.com

По центру розташований 10,9-дюймовий дисплей мультимедійної системи, а у якості опції аналогічний екран можна встановити перед пасажиром. Керувати роботою мультимедіа можна за допомогою голосових команд.

По центру розташований 10,9-дюймовий дисплей мультимедійної системи obozrevatel.com

В якості опції для переднього пасажира можна замовити персональний екран obozrevatel.com

Нижче розташувалися 8,4-дюймовий сенсорний дисплей для управління клімат-контролем та різними допоміжними функціями, а також спеціальна панель для рукописного введення адреси у навігатор.

Ззаду достатньо місця за рахунок того, що для ніг передбачені ніші у підлозі obozrevatel.com

У задніх пасажирів є власний сенсорний 5,9-дюймовий екран для регулювання клімату та включення підігріву сидінь.

У задніх пасажирів є власний сенсорний 5,9-дюймовий екран для регулювання клімату та включення підігріву сидінь obozrevatel.com

Техніка

Taycan побудований на платформі PPE (Premium Platform Electric), розробленої спільно з Audi спеціально для електромобілів родинних брендів. Тягова батарея інтегрована у силову структуру статі. Цікаво, що центр ваги у Taycan знаходиться на відстані 420 мм від дороги, що на 20 мм нижче, ніж у моделі 911. Крім того, робоча напруга у моделі досягає 800 В, що вдвічі більше, ніж у більшості електрокров, що використовують 400-480 В. Це дозволило не тільки знизити вагу електричних компонентів, але й скоротити час зарядки.

Порти для підзарядки розташовуються на передніх крилах седана і закриваються кришками з сенсорним управлінням obozrevatel.com

Порти для підзарядки розташовуються на передніх крилах седана та закриваються кришками з сенсорним управлінням. На правому знаходиться роз'єми для Type 2 і CCS (Combo 2), а на лівому – Type 2. Від станції потужністю 270 кВт зарядити батарею до 80% її ємності можна всього за 23 хвилини.

Taycan має повний привід та два синхронних електромотора, кожен з яких призводить свою пару коліс. Компанія пропонує чотири варіанти виконання моделі – Taycan, 4S, Turbo та Turbo S. Наш тестовий автомобіль був в версії 4S, яка має в своєму арсеналі 571 к.с., але навіть такий "скромної" потужності цілком достатньо, щоб в повній мірі відчути феноменально швидке прискорення, яке дарує ця силова установка.

Драйв

За кермом цього автомобіля починаєш розуміти, що електромобіль електромобілю не рівня. По-перше, Taycan чудово виглядає та мало нагадує те, що зазвичай асоціюється з електромобілями. По-друге, посадка в анатомічному кріслі і то, як організовано водійське місце, свідчить про те, що ви – за кермом класичного спорткара.

Посадка в анатомічному кріслі і то, як організовано водійське місце, свідчить про те, що ви – за кермом класичного спорткара obozrevatel.com

По-третє, варто лише трохи натиснути на педаль акселератора, і цей автомобіль зривається з місця з динамікою реактивного лайнера. Єдине, чого, на мій превеликий жаль, позбавлена ця машина – звуку "породистого" бензинового мотора.

За надмірно швидкий старт Taycan по-батьківськи повідомляє запотиличником від підголівника, а у тілі з'являється легкість, як під час зльоту літака. 4 секунди до "сотні" – це реально швидко! Цифри на спідометрі миготять одна за одною, а колеги по потоку, немов вирішили як по команді зупинитися. Але зрадницька думка щодо камер контролю швидкості нагадує, що скоро доведеться стримати свій азарт тест-пілота.

За кермом цього автомобіля починаєш розуміти, що електромобіль електромобілю не рівня obozrevatel.com

Автомобіль дуже легко управляється та ідеально входить у поворот на будь-якій швидкості. Таке відчуття, що він їде по рейках. Все це результат ретельної настройки рульового та ходової частини з її повним приводом, а також дуже низького центру ваги. Крім того, особливо добре працює пневмопідвіска, яка намагається максимально захистити від недоліків дорожнього покриття. Що стосується гальмівної динаміки, то і у цій дисципліні Taycan чудовий завдяки потужній та ефективній гальмівной системі з 14-дюймовими дисками та 6-поршневими механізмами.

По витраті електроенергії автомобіль впевнено вписався у заявлені 25 кВтг на 100 км пробігу obozrevatel.com

По витраті електроенергії автомобіль впевнено вписався в заявлені 25 кВтг на 100 км пробігу. Можна припустити, що заявлений запас ходу у 400 км можна без праці підтвердити, якщо не намагатися встановити особистий рекорд швидкості, до чого це автомобіль постійно провокує.

Ціни

За базову версію Taycan з монопріводом офіційні дилери просять не менше 2,5 млн грн. Вартість повнопривідного Taycan 4S стартує з позначки 3,2 млн грн, версія Turbo обійдеться в 4,56 млн грн, а топовий варіант Turbo S полегшить банківський рахунок на 5,5 млн грн. Але, це, звичайно ж, без урахування додаткових опцій і персоналізації моделі.

Вартість повнопривідного Taycan 4S стартує з позначки 3,2 млн грн obozrevatel.com

Резюме

Піонер використання електротяги Фердинанд Порше міг би пишатися Porsche Taycan. Інженери та дизайнери компанії, що носить його ім'я, у черговий раз перевершили самих себе та створили по-справжньому швидкий спорткар, здатний дивувати своїми можливостями. За відчуттями та емоціями від драйву ніякий інший електромобіль, пропонований на українському ринку з Taycan не зрівняється. Та й за рівнем комфорту, достатку сучасних систем та можливостям бортового комп'ютера конкурентам ще доведеться чимало потрудитися.

Дякуємо компанії "Порше Центр Київ Аеропорт" за допомогу в організації тесту.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Porsche безкоштовно оновить програмне забезпечення моделей Taycan.