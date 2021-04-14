Якими авто цікавилися українці в березні: список

Юрій Андріїв Новини 14:45, 14.04.2021 Оновлено: 15:13, 14.04.2021

Березень став найуспішнішим місяцем для авторинку України 2021 року. Це стосується як нових, так і старих авто.

Минулого місяця в країні було продано 76 500 авто з пробігом, що є найвищим показником цього року. В січні ринок склав 65 000 машин, а в лютому – близько 63 000. Сайт auto. ria підготував список моделей, які найчастіше переглядали відвідувачі маркетплейсу.

До топ-5 вживаних авто з пошуків у березні увійшли:

  • Renault Megane

  • Skoda Octavia A5

  • Audi A6

  • Ford Focus

  • Toyota Camry

Серед нових авто бестселером у березні став Toyota RAV4, хоча Kia Sportage переглядали набагато активніше. Цей сегмент також продемонстрував рекордний для 2021 року показник: було продано трохи більш ніж 9000 авто. У січні ринок склав 5736 моделей, а в лютому – 6336.

Топ-5 нових авто з пошуків у березні:

  • Kia Sportage

  • Hyundai Tucson

  • Volkswagen Touareg

  • Mercedes-Benz G-Class

  • Toyota RAV4

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні у березні різко зросли продажі комерційних авто. Минулого місяця першу реєстрацію в країні отримали 1155 таких машин.

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