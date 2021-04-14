Якими авто цікавилися українці в березні: список
Березень став найуспішнішим місяцем для авторинку України 2021 року. Це стосується як нових, так і старих авто.
Минулого місяця в країні було продано 76 500 авто з пробігом, що є найвищим показником цього року. В січні ринок склав 65 000 машин, а в лютому – близько 63 000. Сайт auto. ria підготував список моделей, які найчастіше переглядали відвідувачі маркетплейсу.
До топ-5 вживаних авто з пошуків у березні увійшли:
Renault Megane
Skoda Octavia A5
Audi A6
Ford Focus
Toyota Camry
Серед нових авто бестселером у березні став Toyota RAV4, хоча Kia Sportage переглядали набагато активніше. Цей сегмент також продемонстрував рекордний для 2021 року показник: було продано трохи більш ніж 9000 авто. У січні ринок склав 5736 моделей, а в лютому – 6336.
Топ-5 нових авто з пошуків у березні:
Kia Sportage
Hyundai Tucson
Volkswagen Touareg
Mercedes-Benz G-Class
Toyota RAV4
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні у березні різко зросли продажі комерційних авто. Минулого місяця першу реєстрацію в країні отримали 1155 таких машин.