Volkswagen ID Buzz з'явиться на ринку США у 2023 році

Volkswagen ID Buzz прибуде у США у 2023 році, як модель 2024 модельного року. А представлять його вже наступного року.

Повністю електричний пасажирських фургон – це ідеологічний наступник Microbus. В Європі буде також доступна вантажна версія, але вона вийде пізніше, ніж звичайна. Про це повідомляє сайт Car and Driver.

Концепт ID Buzz vwn-presse.de

ID Buzz буде доступний з трьома різними варіантами акумулятора. Очікується, що базова модель отримає задній привід і мотор потужністю близько 200 к.с. А топову версію оснастять двома єлектромоторамі сумарною потужністю близько 300 к.с. та повним приводом.

З акумуляторами на 111 кВтг автомобіль зможе подолати до 550 км. Також є інформація про потенційну сонячну панель, встановлену на даху, яка може збільшити дальність дії до 15 км, але це залишається не підтвердженим.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Volkswagen готує безпілотний електромінівен, який будують на базі ID. BUZZ. Випустити його планують у 2025 році.