Volkswagen у новій рекламі ID.4 розкритикував Subaru Outback та її власників

Volkswagen випустив рекламу нового ID.4, в якому він критикує Subaru Outback та її власників за використання двигунів внутрішнього згоряння.

У 30-секундному ролику Volkswagen показують сім'ю, яка має новий електричний кросовер ID.4. Тато в рекламі розповідає про те, що йому не потрібно турбуватися про низький рівень бензину. Його дочка каже, що раніше ніхто її не слухав, а зараз вона може розмовляти з ID.4. Мама розповідає про те, раніше вони не могли насолоджуватися "солодкими звуками природи". Про це повідомляє insideevs (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Коли мама говорить про природу, Subaru Outback проїжджає досить близько, заважаючи родині подивитися на чорного ведмедя, повз якого вони проїжджають. Outback у відео голосний, брудний, і на його бампері є наклейка "Я люблю природу". Мама після цього просто каже: "Серйозно?". Цілком зрозуміло, що VW у цій рекламі натякає на те, що власники Outback – лицеміри.

Subaru дійсно не пропонує жодного повністю електричного транспорту. В них є Crosstrek з підключеним гібридним силовим агрегатом, але він дорогий і має лише 27 км пробігу. Тому можна лише сподіватися на електричні моделі бренду в майбутньому.

Хоча і Volkswagen сам зараз не зовсім у тому стані, щоб критикувати інші компанії. Нещодавно бренд втрапив у скандал через жарт про своє перейменування у Voltswagen.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, остання витівка VW може призвести до перевірок з боку Комісії з цінних паперів та судових розглядів з боку інвесторів, яких цей жарт увів в оману.