Volkswagen припинить розробляти двигуни внутрішнього згоряння

Volkswagen більше не має наміру розробляти нові двигуни внутрішнього згоряння. Існуючих розробок агрегатів буде достатньо, перш ніж бренд стане в основному електричним.

Генеральний директор компанії Ральф Брандштеттер заявив, що не сподівається на випуск абсолютно нового сімейства двигунів. Тим не менше, він хоче підготувати двигуни, які зараз використовуються, до нових стандартів викидів. Про це повідомляє видання Automobilwoche.

Брандштеттер сказав, що певний період машини з ДВЗ знадобляться VW, щоб заробляти гроші для фінансування трансформації, яка відбувається у всій групі Volkswagen. Минулого тижня Audi оголосила про зупинку розробки нових двигунів внутрішнього згоряння. Їх генеральний директор Маркус Дюсманн обґрунтував рішення планами ЄС щодо більш жорсткого стандарту викидів "Євро-7". На цей стандарт посилаються і Daimler, які також більше не будуть розробляти двигуни нового покоління.

У жодній компанії не вказали точної дати, коли вони будуть виробляти виключно електромобілі. Раніше у VW Group збиралися випустити останній двигун внутрішнього згоряння в 2026 році, і працювати з ним до 2040 року. Чи це буде так – невідомо.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Audi зупинила розроблення нових двигунів внутрішнього згоряння. Вони також будуть адаптувати до стандартів існуючі ДВЗ.