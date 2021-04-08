В Україні змінили правила отримання прав: студенти масово провалили іспит

Юрій Андріїв Новини 13:59, 8.04.2021 Оновлено: 14:11, 8.04.2021

В Україні з 6 квітня змінилися правила отримання водійських прав. До теоретичної частини іспиту додали нові запитання. Вони виявилися з абсолютно різних категорій.

Як пише "Страна", багато студентів завалили першу частину іспиту, оскільки в білетах на наймасовішу категорію "В" раптом з'явилися запитання з категорій "С" (вантажівки) і "D" (автобуси).

МВС внесло зміни до екзаменаційних білетів у темах: правила дорожнього руху, механізм та експлуатація транспортних засобів, основи безпечного водіння, основи права у сфері дорожнього руху та надання першої медичної допомоги.

Так, у тестах на категорію "В" з’явилися такі запитання:

  • Чи має право водій тролейбуса продавати квитки пасажирам під час руху?

  • Скільки часу дозволяється відпочивати в дорозі водіям великогабаритних вантажівок або автобусів?

  • Зі скількох років дозволяється водієві перевозити організовані колони дітей і який мінімальний стаж водія для цього необхідний?

  • З якого віку діти можуть їздити автобусами самостійно? А міжміськими автобусами?

Також на іспиті були запитання про те, як повинен вчинити водій автобуса в тій чи іншій ситуації на дорозі. Водночас на сайті онлайн-квитків GreenWay, за яким навчаються в українських автошколах, ці запитання позначені як для категорії "D".

Запитання щодо максимальної швидкості автобуса з дітьми
Страна.ua
Запитання щодо дозволу водієві автобуса повертати у зображеній ситуації
Страна.ua

Крім того, за даними претендентів категорії "B", на іспиті було запитання "Який повинен бути стаж водія мікроавтобуса, що перевозить групи дітей?". В онлайн-тренажерах воно належить до категорії "D".

Було також запитання про вік дітей, яких водії міжміських маршруток можуть возити без супроводу дорослих.

Запитання щодо мінімального стажу водіння для перевезення дітей в автобусі
Страна.ua
Запитання щодо дозволу перевозити дітей без супроводу дорослих
Страна.ua

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у МВС зазначили, що тепер теоретична частина іспиту містить нові та цікаві дорожні ситуації, з якими часто стикаються водії. Це має допомогти новачкам оперативніше ухвалювати правильні рішення за кермом.

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