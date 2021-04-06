В Україні у березні різко зросли продажі комерційних авто

Минулого місяця спостерігалася неабияка активність на ринку комерційного транспорту – першу реєстрацію в Україні отримали 1155 нових комерційних автомобілів.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром. Вітчизняний комерційний автопарк продовжує поповнюватися новими сучасними машинами, що підтверджує статистика продажів. 1155 поставлених на облік нових авто – це найкращий результат із початку року. У січні було зареєстровано 901 одиниць техніки, а в лютому – лише 765. Якщо ж порівнювати з березнем минулого року, попит на комерційний транспорт в Україні зріс удвічі.

Renault на 17% перевершила свій торішній показник, реалізувавши 143 нових авто Renault

Найкращий результат місяця знову продемонструвала французька марка Renault, яка на 17% перевершила свій торішній показник, реалізувавши 143 нових авто.

На другому місці – Fiat, який збільшив продажі на 27%. Всього було реалізовано 136 автомобілів італійського бренду.

На третьому місці французький Peugeot, попит на комерційні автомобілі якого збільшився в 2,2 раза та склав 119 од.

Четвертий результат у Ford – 92 автомобілі. Зростання порівняно з минулим роком дорівнює 156%.

Завдяки сильному лобі, у ТОП-5 ринку нових комерційних авто продовжує перебувати білоруський МАЗ, на рахунку якого 87 реєстрацій. Це у 4 рази більше, ніж у березні минулого року та майже вдвічі краще за показники минулого місяця.

ТОП-9 провідних брендів комерційної техніки в Україні ukrautoprom.com.ua

Інші позиції рейтингу посіли: Citroen (78), Mercedes-Benz (76), MAN (53) та VW (44).

Всього за три місяці з початку року український парк комерційного транспорту поповнили 2,8 тис. нових машин, що майже на третину більше за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у березні українці активно скуповували нові автомобілі. За підсумками місяця українські автолюбителі поставили на облік на 45% більше автомобілів, ніж у березні минулого року. Крім того, порівняно з лютим нинішнього, реєстрації збільшилися на 43%.