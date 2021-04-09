У VW Golf GTI з'явився серйозний конкурент з Китаю

Сім'я "заряджених" хетчбеків поповнилася новим яскравим представником з Піднебесної – компанія Lynk & Co представила модель 02 Hathcback з 254-сильним турбомотором.

Про це повідомляє портал Autohome. Вхідна до складу холдингу Geely компанія Lynk & Co представила чергову новинку.

02 Hathcback отримав занижену підвіску, аеродинамічний обвіс та потужний силовий агрегат autohome.com.cn

Цікаво, що поки все намагаються перетворити свої моделі на кросовери, у Lynk & Co пішли протилежним шляхом – крос-хетч 02, який дебютував 3 роки тому, переробили на потужний хот-хетч.

Доповнюють агресивний образ стильні легкосплавні колісні диски, "взуті" у низькопрофільну гуму Michelin autohome.com.cn

Автомобіль отримав все невід'ємні атрибути спорткара: занижену підвіску, додатковий аеродинамічний обвіс та, звичайно ж, потужний силовий агрегат. Під капотом новинки – 2-літрова бензинова "турбочетверка", що розвиває 254 к.с. та 350 Нм. Вся ця міць відправляється через 8-ступіневий "автомат" від японської компанії Aisin до передніх ведучих коліс.

Під капотом новинки – 2-літрова бензинова "турбочетверка", що розвиває 254 к.с. та 350 Нм autohome.com.cn

На розгін до першої "сотні" Lynk & Co 02 Hathcback витрачає 6,2 секунди autohome.com.cn

Хетчбек відрізняється від спорідненої моделі 02 іншими бамперами, яскравою двокольорового забарвленням з чорним дахом та "квартетом" хромованих патрубків вихлопної системи. Доповнюють агресивний образ стильні легкосплавні колісні диски, "взуті" у низькопрофільну гуму Michelin.

Хетчбек відрізняється іншими бамперами, яскравим забарвленням з чорним дахом та "квартетом" хромованих патрубків вихлопної системи autohome.com.cn

На розгін до першої "сотні" Lynk & Co 02 Hathcback витрачає 6,2 секунди. Представлять новинку на автошоу у Шанхаї у поточному місяці, а продажі у Китаї очікуються вже влітку.

Представлять новинку на автошоу у Шанхаї у поточному місяці autohome.com.cn

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