У В’єтнамі Ferrari 488 GTB використовують для продажу кавунів

У В’єтнамі в повністю саморобному Ferrari 488 GTB почали продавати кавуни. Автомобіль побудували за декілька місяців і витратили на нього 1000 доларів США.

Цей автомобіль відомий як у своїй рідній країні В’єтнам, так і у всьому світі завдяки вірусному відео з його дебютом. Це творіння тамтешньої команди NHET TV, яка виготовляла копії мотоциклів та автомобілів з картону. Потім вони зайнялися суперкаром, і їх Ferrari виділився завдяки сталевому каркасу з великою кількістю склопластику та композитного клею. Про це повідомляє сайт autoevolution (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Ця Ferrari далеко не переконлива копія, але тим не менш вражає. Враховуючи, що в неї вміщується велика кількість динь. В авто встановлений дуже маленький двигун з повітряним охолодженням, який нібито здатний розігнати його до максимальної швидкості 60 км/год. Це ще не перевірено, але саме тому машина звучить як газонокосарка.

У 30-хвилинному відео, в якому показане авто, розповідають про двох хлопців, які усвідомили, що не можуть продати всі свої кавуни, тому вони придумали помістити їх всередину машини і перевезти в краще місце. Продавати з Ferrari дійсно виявилося непоганим маркетинговим ходом.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на гоночну Ferrari перетворили старий ЗАЗ-968, який отримав повністю новий кузов, великий спойлер, але зберіг двигун на 42 к. с.