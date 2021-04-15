У США визначили авто, які продаються як "гарячі пиріжки"

Американська аналітична компанія iSeeCars підвела підсумки квартальних продажів нових та вживаних автомобілів у США та назвала моделі, які продаються швидше за все.

В опублікованому звіті у категорії "Нові автомобілі" абсолютним переможцем став спорткар Chevrolet Corvette, який третій місяць поспіль утримує лідерство. Між появою оголошення про продаж та угодою проходить лише 9 днів.

Chevrolet Corvette три місяці поспіль утримує пальму першості серед нових авто за швидкістю продажу media.gm.com

Всього ж за даними iSeeCars ТОП20 найбільш затребуваних нових моделей продається протягом 47 днів, а серед старих машин час операції у "двадцятці" займає в середньому 39 днів.

ТОП20 найбільш затребуваних нових автомобілів у США iseecars.com

За підсумками березня у "десятку" бестселерів крім Toyota RAV4 Prime, Kia Telluride, GMC Yukon XL, Cadillac Escalade ESV, Cadillac Escalade, Hyundai Elantra Hybrid, Toyota Tacoma, GMC Yukon та Lexus IS 350.

Kia Telluride швидше за все продається серед старих машин kia.com

У категорії уживаних машин лідерство захопив Kia Telluride, на покупку якого йде в середньому 26 днів. Також в ТОП10 увійшли Mazda MX-5 Miata, Hyundai Palisade, Chevrolet Corvette, Kia Stinger, BMW 4-Series, Tesla Model 3, Porsche 911, Range Rover Velar і Honda Civic Hatchback.

ТОП20 найбільш затребуваних старих автомобілів у США iseecars.com

Цікаво, що Chevrolet Corvette та Kia Telluride потрапили в обидва списки, що свідчить про стабільне інтерес до цих моделей незалежно від того, новий він або вже був у володінні.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, названий найбільш продаваний спорткар у світі. Переможцем кілька років поспіль стає Ford Mustang.