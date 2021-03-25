У компанії Fusion поділилися секретами створення Eleanor

Американська Fusion Motor Company, що володіє ліцензією на створення копії Ford Mustang Shelby GT500 "Eleanor" зі знаменитого блокбастера "Викрасти за 60 секунд", показала своє творіння.

Про це повідомляє портал Сarscoops. Майстри компанії Fusion беруть за основу Ford Mustang 1967-68 років випуску та трансформують "донорів" у стильні та потужні Eleanor.

Після ретельної реставрації сталевого кузова на нього монтуються зовнішні кузовні панелі з вуглепластика. Потім автомобіль відправляється на фарбування. Після чого проводиться повна збірка машини. Покупцям пропонується великий список опцій, які можна замовити для моделі, включно з вибором силового агрегату.

На відео представлений екземпляр, оснащений 7-літровим мотором Roush V8. Цей "монстр" розвиває 567 к.с., а обертовий момент досягає 732 Нм. А якщо встановити компресор, що з нього можна "зняти" порядку 760 к.с. У парі з цим двигуном пропонується 6-ступінчаста "механіка", яка відправляє момент до задньої парі коліс.

У базовій версії автомобіль оснащується компонентами підвіски від компанії Detroit Speed, яка забезпечить машині набагато кращу стабільність та керованість, ніж оригінальна "фордовская" підвіска 60-х років минулого століття. Також Fusion Motor Company оснащує свої машини фірмовою вихлопною системою та гальмами від Wilwood.

Купівля ліцензійної копії Eleanor – задоволення не з дешевих. Вартість стартує з позначки $249 тисяч, а при замовленні додаткових опцій може вирости до $300 тисяч.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, оригінальний Ford Mustang Eleanor 1967 року з голлівудського бойовика "Викрасти за 60 секунд" з Ніколасом Кейджем у головній ролі виставили на торги у Німеччині.