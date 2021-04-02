У Києві під час карантину дозволять паркуватися безкоштовно

У Києві в період локдауну водіям дозволять не сплачувати за паркування авто на ділянках КП "Київтранспарксервіс".

Карантин у столиці триватиме з 5 до 16 квітня. Безкоштовно використовувати паркувальні майданчики можна буде саме в цей період. Про це під час брифінгу повідомив міський голова столиці Віталій Кличко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми розуміємо, що запровадивши такі пільги і для бізнесу, і для киян загалом, місто недоотримає багато коштів у бюджет. Але ми йдемо на це, бо розуміємо, як складно сьогодні втриматися бізнесу і вижити людям", – сказав Кличко.

Загалом у столиці 354 паркінги КП "Київтранспарксервіс". Вони розраховані на 23 441 паркомісць, з яких 2410 – це місця для інвалідів. З повним переліком паркувальних майданчиків можна ознайомитися тут.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Кабінет міністрів оновив правила паркування. Тепер заборонили розмішувати парковки на тротуарах. Також інспектори з паркування отримають статус уповноваженої особи виконавчого органу місцевого самоврядування.

Паркувальні майданчики зобов’язали обов'язково облаштовувати зарядні пристрої для електрокарів, а за заборону ними користуватися вводиться відповідальність. Крім того, повинен бути передбачений розрахунок за паркування банківською карткою з обов'язковою видачею чека.