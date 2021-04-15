У Франції старі авто пропонують обміняти на електровелосипеди

Франція пропонує власникам старих автомобілів можливість здати свої машини на брухт в обмін на грант у розмірі 2500 євро на придбання електричного велосипеда.

Депутати Національних зборів затвердили ініціативу попереднім голосуванням. Це була поправка до законопроєкту про клімат, метою якого є зменшення викидів парникових газів на 40% у 2030 році порівняно з рівнем 1990 року. Про це повідомляє Reuters.

У разі прийняття поправки Франція стане однією з перших країн у світі, яка запропонує людям можливість обмінювати застарілі автомобілі на велосипед.

"Це рішення полягає не в тому, щоб зробити автомобілі більш екологічними, а просто в зменшенні їх кількості", – сказав Олів'є Шнайдер з Французької федерації користувачів велосипедів.

Минулого року схожу схему запровадили в Литві. Автомобіль, який забруднює навколишнє середовище, можна здати на утилізацію, а натомість отримати компенсацію на покупку велосипеда, самоката або квитка на проїзд в громадському транспорті.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у британському Ковентрі влада буде платити автовласникам до 3000 фунтів стерлінгів за відмову використовувати авто з ДВЗ. Натомість пропонують користуватися транспортом, який менше забруднює навколишнє середовище.