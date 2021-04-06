Subaru BRZ 2022 року дебютувала в Японії

Subaru презентувала в Японії BRZ нового покоління. У листопаді минулого року компанія показала північноамериканську версію цієї моделі.

Японська специфікація отримала атмосферний 2,4-літровий двигун, хоча в неї він потужніший на 4 к.с. Тепер він видає 232 к. с. і 250 Нм крутного моменту. BRZ може поєднуватися з шестиступеневими механічною або автоматичною коробками передач. Про це повідомляє Carscoops.

Subaru BRZ нового покоління Carscoops

Subaru досі не опублікував офіційні показники свого спортивного авто, але очікується, що він, як Toyota GR 86, буде розганятися від 0 до 100 км/год за 6,3 секунди.

В стилістиці майже немає ніяких відмінностей, окрім нового переднього бамперу та денного світла, які отримала японська модель. Навіть інтер'єр абсолютно однаковий. Тут нова інформаційно-розважальна система та цифрова панель приладів.

Нова інформаційно-розважальна система та цифрова панель приладів Carscoops

Місце в багажнику здається пристойним для автомобіля цього класу, і Subaru зазначає, що зі складеними задніми сидіннями автомобіль може везти чотири колеса, комплект ключок для гольфу або гірський велосипед.

Водію буде допомагати ряд захисних пристроїв, які включатимуть автоматичне екстрене гальмування з виявленням пішоходів, попередження сліпих зон, круїз-контроль з радіолокаційним керуванням та інші функції, які будуть детально описані після виходу у цьому році.

Атмосферний 2,4-літровий двигун, який видає 232 к. с. і 250 Нм Carscoops

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Subaru презентувала універсал-позашляховик Outback з новими бамперами, масивними накладками на колісних арках, потужними рейлінгами та додатковою світлотехнікою в передньому бампері.