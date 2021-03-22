"Спиртовий" бензин – гідна альтернатива або обман: результати досліджень

Столичний Інститут споживчих експертиз перевірив якість пального з біокомпонентами, пропонованого на українських АЗС.

Попит та пропозиція

На альтернативні види палива або, як називають їх у народі "спиртові" бензини, ще кілька років тому покладали великі перспективи. Навіть преміальні мережі вводили у себе ці позиції, зокрема, WOG. А "першопрохідцями" в цьому сегменті стала мережа автозаправних комплексів БРСМ-НАФТА.

На даний момент спиртове пальне експертам вдалося виявити тільки у чотирьох мережах – БРСМ-Нафта, Авіас, Моttо та регіональної мережі BVS schoolworkhelper.net

Причина була проста – автолюбителі завжди хочуть економити. Різниця сягала 4 та більше гривень на літрі – серйозний аргумент! Але з роками цей вид альтернативного палива "не злетів" – в основному через дефіцит сировини та невеликого попиту багато мереж відмовилися від просування даного продукту. Проте, в поточний момент інтерес до даного виду бензину знову зріс – всьому виною стрімке зростання цін на звичайний бензин та падіння купівельної спроможності. Зараз різниця в ціні між "спиртовим" та звичайним бензином може досягати 8 гривень на літрі. Тому знову виникло питання, а як справи з якістю подібного палива? Трейдери виробляють його самостійно, тому певні побоювання є. Це і стало приводом "взятися за пробоотборники" у столичному Інституті споживчих експертиз.

На даний момент подібне паливо експертам вдалося виявити тільки в чотирьох мережах – БРСМ-Нафта, Авіас, Моttо та регіональної мережі BVS. Результати виявилися не райдужними – половина зразків виявилися не "спиртовим" паливом, а якоюсь сумішшю.

Скільки спирту?

Багато автомобілістів з недовірою ставляться до біопалива, мовляв, спирт – "це ж вода". Цей розхожий стереотип не зовсім відповідає дійсності. В бензин додають нехарчової спирт, який із задоволенням "витрачають" наші організми, а неочищений, з великою кількістю сивушних масел, зневоднений та денатурований бензином. "Це спеціальний технічний спирт. Якщо пальне зроблено за всіма нормами та відповідає нормативам ДСТУ, цим пальним можна заправляти будь-який автомобіль та не турбуватися, що він може зламатися", – каже директор Інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець.

Лабораторні випробування почалися з головного – з визначення об'ємної частки спиртів, величина якої та обумовлює основні властивості спиртового пального. Треба відзначити, що спиртове пальне ділиться на дві категорії – автобензин з вмістом біоетанолу не менше 30% відноситься до альтернативних палив, якщо біоетанолу менше 30% – не є альтернативним, а відносяться до спиртовим по маркам Е5, Е7, Е10 (відповідно до Технічного регламенту) і ці марки бензинів не можна плутати з альтернативними паливами – вони випускаються за різними нормативними документами.

За підсумками лабораторних випробувань, тільки зразок, придбаний на АЗК БРСМ-Нафта виявився альтернативними, з вмістом етанолу 30,7%. Менше 30% виявлено в зразку Моttо, а в зразках з заправок Авіас та BVS етанолу та зовсім майже не виявилося. З чого ж зроблені ці суміші, показали подальше вивчення складу.

Перевірка октану

Зазвичай у альтернативних палив присутній неабиякий запас по цьому параметру. Цього разу цей показник виявився найвищим не у всіх, хоча і порушень не було виявлено.

Цей показник характеризує стійкість палива до детонації – передчасного згорання бензину у камері згоряння. Детонація шкідлива для мотора не тільки підвищеною витратою пального та зниженням потужності, але й передчасним зносом двигуна через зайві навантаженя. Октанове число вимірювали по дослідницькому методу. Найвищий запас міцності виявився у палива А-95Е Premium+ від мережі БРСМ-нафта – 98 одиниць! А ось Авіас та BVS обмежилися потраплянням в норматив – 95,7 та 95 одиниць відповідно.

"При згорянні палива виділяється надлишкова енергія, коли спалюється бензин енергія перетворюється на теплову енергію. ККД двигуна падає. Коли спалюється етанол, температура нижче та ККД двигуна збільшується. Навіть скорочується витрата палива. Так працюють сучасні двигуни. Якщо ми поїздимо на європейських та американських двигунах побачимо, що сама технологія вже зобов'язує нас використовувати таке паливо ", – прокоментував Євген Лукашевич, засновник ЧОА" Українська технологічна компанія ".

Бензол та ароматика

Як відомо, бензол таароматичні вуглеводні це речовини, які можуть завдати шкоди паливній системі і привести до її передчасного зносу. Крім того, не випаровуючись цілком, бензол змиває масляну плівку в моторі, що призводить до підвищеного зносу циліндрів двигуна. Ну і звичайно, вони завдають шкоди навколишньому середовищу.

Однак без ароматичних вуглеводнів неможливо виробляти якісний бензин, оскільки ароматика – це процеси вторинної переробки нафти, які дають високооктановий компонент. Негативні сторони, це негативний вплив на навколишнє середовище, тому зміст цих компонентів обмежують в нормативних документах. В альтернативних бензинах за рахунок 30-процентного вмісту біоетанолу, вміст ароматичних вуглеводнів можна скоротити, тому що спирт має велике октанове число.

"Перша перевага альтернативного палива – енергетична безпека. Друге – здоров'я людей. Додавання етанолу в бензин підвищує якість палива з точки зору вихлопу продуктів, – скорочується викид діоксинів і канцерогенів. Третє – при виробництві біоетанолу виробляються корми, це продовольча безпека. Четверта – перспективи нарощування виробництва сировини: кукурудзи, пшениці, буряка ", – каже Євген Лукашевич, експерт паливного ринку.

Спиртові бензини виробляються по ТУ, тому виробник сам визначає граничні кількості цих речовин, наприклад, того ж бензолу. Тому оцінювали за фактичним змістом, з оглядкою на ДСТУ для поліпшеного "дев'яносто п'ятого", який не допускає вміст бензолу більше 1%. Практична відсутність цієї шкідливої речовини (0,23%) виявилося в зразку БРСМ-нафта. Відмінний результат! А ось у колег не все так райдужно. У Авіас вміст бензолу 1,2%, що перевищує вимоги ДСТУ, а у BVS і зовсім 2,6%. Така кількість вже може завдати серйозної шкоди двигуну.

Корозія не пройде

Одним з найбільш важливих експлуатаційних показників спиртового палива є корозійна активність. Справа в тому, що спирт є сильним розчинником і роз'їдає гумові і пластикові деталі паливної системи. Щоб цього уникнути, до складу біопалива потрібно вводити спеціальну присадку, що підвищує значення кислотного параметра pH. В цілому, цей показник повинен бути від 6 до 9 одиниць. Всі учасники впоралися з цим тестом, а найвище значення (7,4 одиниці) було виявлено в пробі палива А-95Е Premium + від мережі БРСМ-нафта. Такі показники говорять про те, що за своїми антикорозійними властивостями спиртової бензин практично не відрізняється від звичайного бензину і є нешкідливим для гумотехнічних деталей двигуна.

Об'ємна частка етерів

Після того, як в лабораторії визначили, що два зразка (Авіас і BVS), не є "спиртовими", був перевірений рівень вмісту етерів, кисневмісних присадок. Аналіз показав, що паливо з цих двох мереж складається з відповідно 15% і 20,6% цього компонента. Додавання такої кількості кисневмісних компонентів призводить до погіршення теплотворної здатності палива, що призведе у підсумку до сповільненої динаміці авто та більшої витраті пального.

Дослідження проводилися згідно вимог ДСТУ 8696:2016 до палива моторного альтернативного. expertise.in.ua

Підсумки і світовий досвід

Результати показали, що заправлятися "спиртовим" або "альтернативним" бензином без ризику для власного автомобіля можна і потрібно. Важливо уважно підходити до вибору продавців такого палива. Адже виробляють його самостійно, і зрозуміти, з чого воно складається, можна тільки лабораторним шляхом. Якщо ж надійний продавець знайдений, за якість бензину, витрата палива і стан автомобіля можна не турбуватися.

Результати показали, що заправлятися "спиртовим" або "альтернативним" бензином без ризику для власного автомобіля можна і потрібно agrana.com

Раз у альтернативного палива стільки переваг, чому воно досі не стало лідером продажів в Україні? Експерти називають кілька причин: не всі водії про нього знають, не у всіх роздрібних мережах його можна купити. Крім того, біоетанол в нашій країні став страшилкою і оповитий міфами. А поки на українському ринку продовжують дебати про те, чи шкідливий він чи корисний, світ давно пішов вперед. У Бразилії 50% авто їздять на чистому біоетанолі, інші – мають 27%. Вся Європа вже додає в бензин 10% спирту та має намір збільшити вміст до 14% в 2030 році. Китай зупинив дотації у виробництво електрокарів і закупив в України 6 млн тонн кукурудзи для власного виробництва біоетанолу. Для цих цілей у КНР побудували найбільший у світі біоетаноловий завод. Китай займає третє місце після США та Бразилії за обсягами виробництва та споживання біоетанолу.

"Тільки в Україні ця історія інтенсивно блокується фейками та різними дурницями про те, що біоетанол це погано. 85% європейського бензину – бензин з додаванням біоетанолу. Бразильці ще у 1976 році, коли всі двигуни були на карбюраторах, ввели обов'язкове додавання 11%. Як результат з 1976 по 2000 роки тільки на імпорті нафти вони заощадили більше 90 млрд доларів. Для України це золоте дно ", – каже Тарас Ніколаєнко, виконавчий директор Української асоціації виробників біоетанолу.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанії Porsche та Siemens Energy працюють над створенням синтетичних видів палива.