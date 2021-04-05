Рідкісний BMW виставили на аукціон в Австралії

В Австралії виставили на продаж рідкісний екземпляр спортивного седана BMW М535i (Е12), що став предтечею BMW M5.

Оголошення про продаж раритету з'явилося австралійському на порталі CollectingCars. Даний екземпляр седана був виготовлений у 1981 році для британського ринку. У лютому 1993 року його придбав австралійський колекціонер з Сіднея для своєї великої приватної колекції. Автомобіль періодично використовувався для пересування по дорогах, але з 2005 року він відправився "на спокій".

Даний екземпляр седана був виготовлений у 1981 році для британського ринку collectingcars.com

У лютому 1993 року його придбав австралійський колекціонер з Сіднея для своєї великої приватної колекції collectingcars.com

З 1979 по 1981 рік компанія BMW виготовила всього 1410 примірників топової моделі М535i, з яких лише 450 мали праве розташування керма. Це перший автомобіль марки, який отримав емблему "М" і є прообразом для створення спортседана BMW M5.

Виставлений на продаж автомобіль подолав всього близько 60 тисяч миль (96446 км). Він зберігся до наших днів без будь-яких модифікацій, у "рідному" забарвленні Kastanien Rot, прикрашений декоративним триколором та має світло-сірий шкіряний салон, який також знаходиться у дуже хорошому стані.

Салон виконаний у світло-сірої шкірі collectingcars.com

Виставлений на продаж автомобіль подолав всього близько 60 тисяч миль (96446 км) collectingcars.com

Яскравими доповненнями способу є передній та задній спойлери, а також ажурні легкосплавні 14-дюймові диски BBS.

Яскравими доповненнями способу є передній та задній спойлери, а також ажурні легкосплавні 14-дюймові диски BBS collectingcars.com

Автомобіль періодично використовувався для пересування по дорогах, але з 2005 року він відправився "на спокій" collectingcars.com

Під капотом моделі розташовується 3,5-літровий атмосферний 6-циліндровий мотор. Він розвиває потужність 218 к.с. та призводить задні колеса. У парі з ним працює механічна 5-ступінчаста коробка передач.

Під капотом моделі розташовується 3,5-літровий атмосферний 6-циліндровий мотор collectingcars.com

У салоні крім спортивних крісел Recaro з розвиненою бічною підтримкою, є магнітола Blaupunkt з пультом управління. У багажному передбачено відділення для запасного колеса та набір оригінальних інструментів.

Пульт керування магнітолою Blaupunkt collectingcars.com

Передні крісла – спортивні Recaro з розвиненою бічною підтримкою collectingcars.com

У багажному передбачено відділення для запасного колеса... collectingcars.com

...та набір оригінальних інструментів collectingcars.com

У листопаді 2020 року автомобіль ретельно перевірили та виконали всі необхідні регламентні роботи, необхідні для повернення машини "до ладу". Зокрема, були замінені всі робочі рідини, фільтри свічки, а також перевірена роботи системи харчування. Крім того, водяна помпа, паливний насос, термостат та всі приводні ремені були замінені. 70-літровий паливний бак демонтували, промили та знову встановили на автомобілі. Генератор перебрали, провели сервіс рульового управління, замінили гальмівні колодки, встановили новий акумулятор, новий комплект шин, електромотор приводу склоочисників та самі "двірники". До машини додається повний комплект документів та сервісна книжка.

У листопаді 2020 року автомобіль ретельно перевірили та виконали всі необхідні регламентні роботи collectingcars.com

Імовірно це єдиний екземпляр BMW М535i (Е12). На момент публікації вартість лота досягла 65 тисяч австралійських доларів (42 тисячі євро).

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в США продали BMW M5 за 200 тисяч доларів.