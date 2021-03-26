Рідкісний BMW Джея Кея виставили на торги

Спортивний седан BMW 3.0 CSL 1973 року, що належав фронтмену британської групи Jamiroquai, виставили на торги.

Про це повідомляє Silverstone Auctions. Останні 13 років автомобіль перебував у колекції відомого музиканта та великого шанувальника спортивних автомобілів Джея Кея.

Останні 13 років автомобіль перебував у колекції відомого музиканта Джея Кея silverstoneauctions.com

BMW 3.0 CSL був створений обмеженим тиражем у кількості 1265 примірників у межах омологаційної серії, необхідної для участі компанії BMW у європейському кільцевому чемпіонаті ЕТСС. З них 500 автомобілів мали праве розташування керма, а екземпляр Джея Кея має номер 400.

Від родинних моделей CS і CSi версія 3.0 CSL відрізнялася полегшеною конструкцією кузова silverstoneauctions.com

Від родинних моделей CS і CSi версія 3.0 CSL відрізнялася полегшеною конструкцією кузова, а також виготовленими з алюмінію переднім бампером, дверима, капотом та кришкою багажника. Вся шумоізоляція для зниження ваги, а звичайні стекла замінили оргсклом Perspex. Внаслідок такої модернізації вагу порівняно з серійними BMW 3.0 вдалося знизити на 136 кг.

Вагу порівняно з серійними BMW 3.0 вдалося знизити на 136 кг silverstoneauctions.com

Автомобіль оснащений атмосферним 3,2-літровим 6-циліндровим мотором, який розвиває потужність 203 к.с., а обертовий момент досягає 286 Нм. У парі з ним працює 5-ступінчаста "механіка".

Автомобіль оснащений атмосферним 3,2-літровим 6-циліндровим мотором silverstoneauctions.com

Салон має комбіноване облицювання з чорної шкіри з тканинними вставками, а розважати водія та його супутників буде аудіосистема Clarion.

Салон має комбіноване облицювання з чорної шкіри з тканинними вставками silverstoneauctions.com

Джей Кей придбав автомобіль у 2008 році та був шостим власником машини. У 2010 році вона пройшла реставрацію та отримала свій нинішній сріблястий колір. Автомобіль перебуває в дуже доброму стані, а на його одометрі – 13100 миль (21 078 км). Вартість оцінюється у діапазоні $137-205 тисяч.

silverstoneauctions.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, кілька років тому Джей Кей, відомий своєю колекцією спорткарів, вирішив розлучитися з компактним купе BMW 1 Series M Coupe.