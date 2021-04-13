Прототип Mercedes-AMG C63 побачили на тестах

Прототип ймовірного майбутнього Mercedes-AMG C63 помітили у камуфляжі під час деяких дорожніх випробувань.

Цей спеціальний C-Class має кілька дуже великих крил, які натякають на те, що це може бути майбутній гібридний седан AMG C63. Під час безшумної їзди він підтверджує, що навряд побудований Mercedes-AMG V8 розташований під капотом цього авто. Про це повідомляє Motor1 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За чутками, Mercedes-AMG переходить у нову еру, де запропонує гібридні версії своїх 2,0-літрових турбованих рядних двигунів і 4,0-літрових двомоторних V8. Великий гібрид V8 зарезервований для продуктів вищого рівня, таких як купе Mercedes-AMG GT і седан. Менший – знайде свій дім у продуктах середнього рівня, таких як AMG C63, тоді як AMG базового рівня не отримають гібридні компоненти і просто запропонують посилений рядний двигун з чотирма циліндрами.

Це серйозний відхід від минулого Mercedes-AMG як бренду, орієнтованого на V8, та відомого тим, що будував деякі з найкращих за звучанням автомобілів на дорозі. Натомість те, що втрачається в театральності, надолужиться в продуктивності та стабільності. Mercedes-AMG багато чому навчився від своєї домінуючої команди F1, а сім титулів конструкторів доводять, що вони знають дещо про побудову швидкого гібриду.

Ця величезна зміна для AMG C63, безумовно, є шоком, однак, це ознака часу. Спортивні седани повинні розвиватися, щоб вижити, і немає простого способу запропонувати високопродуктивний V8 без гібридної допомоги. На щастя, правила, що стосуються викидів, змусили автомобільні компанії створювати ще швидші продукти, і дуже цікаво, наскільки швидкою є нова лінійка Mercedes-AMG.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, гібридні автомобілі Mercedes-AMG зможуть заряджати свої батареї під час дрифту, а майбутні силові агрегати бренду зможуть виробляти до 804 к. с.