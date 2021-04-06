Підрозділ Aston Martin та YouTube-канал Mr JWW створили ексклюзивний DBX

Підрозділ Aston Q, який займається персоналізацією моделей Aston Martin, презентував ексклюзивну версію DBX.

Автомобіль створено у співпраці з YouTube-каналом Mr JWW, який фільмував хроніку його будівництва. Про це повідомляє Motor1 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Над проектом працювали два роки і перший з 10-ти ексклюзивних DBX вже готовий до постачання. Його пофарбували особливою зеленою фарбою з високою зносостійкістю та довговічністю. У підрозділі Q використовували досвід та технології, отримані при створенні лакофарбового покриття для гіперкара Valkyrie.

Салон ексклюзивного Aston Martin DBX Motor1

Усередині зміни не значні, але помітні. Це єдиний DBX, який повністю оброблений алькантарою. Серед інших оновлень: центральна консоль з гравіюванням і великою кількістю мідних елементів декору.

Також у відео було показано другу специфікацію. Хоча зелено-коричневий DBX, безумовно, виділяється, майстри розробили більш витончену чорну версію з мідним відтінком.

Під капотом у позашляховика 4,0-літровий V8 AMG з двома турбонаддувами, який виробляє 547 кінських сил і 700 Нм крутного моменту. Буде побудовано лише 10 екземплярів цього ексклюзиву, кожен з яких коштує 276 540 доларів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Aston Martin презентували нову версію спорткара Vantage, який буде виконувати роль офіційної машини безпеки на етапах чемпіонату Формули-1.