Підрозділ Aston Martin та YouTube-канал Mr JWW створили ексклюзивний DBX

Підрозділ Aston Q, який займається персоналізацією моделей Aston Martin, презентував ексклюзивну версію DBX.

Автомобіль створено у співпраці з YouTube-каналом Mr JWW, який фільмував хроніку його будівництва. Про це повідомляє Motor1 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Над проектом працювали два роки і перший з 10-ти ексклюзивних DBX вже готовий до постачання. Його пофарбували особливою зеленою фарбою з високою зносостійкістю та довговічністю. У підрозділі Q використовували досвід та технології, отримані при створенні лакофарбового покриття для гіперкара Valkyrie.

Усередині зміни не значні, але помітні. Це єдиний DBX, який повністю оброблений алькантарою. Серед інших оновлень: центральна консоль з гравіюванням і великою кількістю мідних елементів декору.

Також у відео було показано другу специфікацію. Хоча зелено-коричневий DBX, безумовно, виділяється, майстри розробили більш витончену чорну версію з мідним відтінком.

Під капотом у позашляховика 4,0-літровий V8 AMG з двома турбонаддувами, який виробляє 547 кінських сил і 700 Нм крутного моменту. Буде побудовано лише 10 екземплярів цього ексклюзиву, кожен з яких коштує 276 540 доларів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Aston Martin презентували нову версію спорткара Vantage, який буде виконувати роль офіційної машини безпеки на етапах чемпіонату Формули-1.