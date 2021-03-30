Перший електромобіль Hummer продали в 22 рази дорожче від звичайної ціни

Юрій Андріїв Новини 10:13, 30.03.2021 Оновлено: 10:24, 30.03.2021

На аукціоні Barrett-Jackson за 2,5 мільйони доларів продали перший в історії електричний пікап Hummer під назвою EV Edition 1.

Модель придбали в 22 рази дорожче, ніж вона коштує. На ринку автомобіль пропонувався за 112 595 доларів. Так, покупець отримає перший в історії електрокар від бренду. Про це повідомляє сайт Robb Report.

Заплатити такі кошти – це єдиний спосіб отримати автомобіль наразі. GMC розпродав потужний електрокар протягом години минулої осені. Однак зараз можна забронювати пізніші моделі через сайт виробника. Дешевший варіант пікапу вийде на ринок у 2022 році.

Нагадаємо, що Hummer EV буде доступний у декількох версіях. У найпотужнішій він отримає три електродвигуни, які видаватимуть 1014 к.с. і 15 592 Нм. До 96 км/год пікап буде розганятися за три секунди.

На одному заряді автомобіль зможе проїхати 563 км. Також модель отримає високопродуктивний режим Watt Freedom (Свобода ват) і систему CrabWalk (режим краба), що повертає задні колеса.

Також в оснащення входять знімні панелі даху, адаптивна пневмопідвіска, 35-дюймові шини Goodyear Wrangler Territory, інформаційно-розважальна система з екраном на 13,4 дюйма та 12,3-дюймова цифрова приладова панель.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, GMC анонсувало дату презентації електричного позашляховика Hummer, який буде схожий на згаданий нами пікап.

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