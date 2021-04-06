Оригінальні диски Bugatti EB110 виставлять на продаж за 8000 євро
На аукціон RM Sotheby's виставлять на продаж оригінальний комплект колісних дисків Bugatti EB110. Підраховують, що їх продадуть від 8000 до 12000 євро.
Унікальні багатоспицеві диски – виразна деталь Bugatti, але вони можуть ідеально підійти і до якогось проєктного автомобіля. Диски в цьому лоті – це ковані сплави з двох частин, виготовлені BBS. Вони мають 18 дюймів у діаметрі, задній комплект – 12 дюймів, а передній – 9 дюймів. Це досить рідкісний набір, що підтверджує очікувана ціна на аукціоні. Про це повідомляє Motor1.
Торги в інтернеті на диски EB110 розпочнуться 21 квітня 2021 року і закінчаться через вісім днів. Лот перебуває в Копенгагені, Данія, тому якщо купувати з-за кордону, варто врахувати ціну за доставку.
Це дійсно дорога покупка, але ці колеса не з тих, що можна бачити щодня. Деякі агрегати Porsche 911 з повітряним охолодженням модифікуються для розміщення цього широкого набору ободів, і вони виглядають надзвичайно красиво.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Австралії виставили на продаж, ймовірно, єдиний екземпляр спортивного седана BMW М535i. З 1979 до 1981 року виготовили всього 1410 примірників цієї моделі, з яких лише 450 мали праве розташування керма.